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總是焦慮不安？「6個方法」教你找回快樂，只要過好今天就好

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▲▼總是焦慮不安？「6個方法」教你找回快樂 。（圖／Unsplash）

▲拋開焦慮，快樂可以靠自己找到。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily　

春節連假過去，又是新的一年開始，有的人總是抱怨自己不快樂，是因為還不懂讓自己開心的方法，網搜6個秘訣讓人快樂起來，現在學會還不遲！

#學會裝傻

有時候不快樂，是因為太在意別人的想法，這世界本來就是這樣，有人喜歡你，就一定有人會討厭你，別人想說什麼就隨他去，誰在乎呢？就算聽到別人說你不好，一笑而過就好，有時候不看、不聽、不想就是最好的方法。

▲▼總是焦慮不安？「6個方法」教你找回快樂 。（圖／Unsplash）

#關注自己就好

人生短暫，不要把寶貴的時間浪費在別人身上，有時間去思考那個人為什麼討厭你，還不如花時間來充實自己，過好自己的生活，就是給傷害你的人最大的反擊。

#別去管明天的事情

有時候會焦慮不安，都是因為想太多，千萬不要為還沒發生的事情而感到憂慮，雖然說對未來有計畫是好事，但過度擔憂其實也沒有幫助，不如就活在當下，把握眼前的事，對明天最好的準備就是把今天過好。

▲▼總是焦慮不安？「6個方法」教你找回快樂 。（圖／Unsplash）

#別過度期待

有時候不去期待，也就沒有傷害，這句話就是要你別把過高的期待放在他人身上，否則當他人沒有滿足你的需求時，情緒就容易被左右，試著把期待放在自己身上，所謂靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好。

#順其自然最好

對於身邊的事物都抱持著平常心，很多事情就順其自然，太在意別人的話，苦的是自己，很多事情該有就會有，太過強求反而是和自己的快樂過不去。

▲▼總是焦慮不安？「6個方法」教你找回快樂 。（圖／Unsplash）

#享受獨處

很多人的不快樂是來自於孤單，請試著把孤單放下，去享受一個人的時光，你可以聽音樂、看書、運動，可以靜下來和自己對話，不需要在意他人眼光和情緒，學會獨處，你的內心會越來越強大。

關鍵字：

快樂, 找回快樂, 秘訣, 開心, 正面

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