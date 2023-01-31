過年胖好多？醫師教吃對2類食物「啟動脂肪剋星」輕鬆瘦下來

▲醫師指出有些食物能啟動「棕色脂肪」，幫助瘦身。（圖／翻攝IG@babebani、pexels）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash

有句網路流行語說「每逢佳節胖3斤」，剛過完史上最長春節連假的你是不是也發胖不少，正煩惱著又該如何減肥了？比起過度限制飲食的節食，家醫科李思賢醫師指出，其實吃對「食物」就能幫助啟動「脂肪剋星」棕色脂肪，增加體內棕色脂肪的活躍度，幫助身體燃燒更多的熱量，達到抑制肥胖的效果，幫你健康瘦回來！



許多人都是聞「脂肪」色變，但其實脂肪不只一種，不是只會囤積變成肥肉，不同顏色的脂肪有不同作用！人體的脂肪組織有許多種，一種是負責囤積脂肪的「白色脂肪」，另一種則是可以消耗脂肪產生熱量的「棕色脂肪」，體內棕色脂肪較少的時候，就容易囤積脂肪，造成肥胖以及新陳代謝症候群。

「棕色脂肪」擁有很多的解偶蛋白（uncoupling protein 1，簡稱UCP1），主要功能就是產熱，讓人不需要發抖也可以生熱、燃燒脂肪。而在一項涵蓋52,000 位病人的研究中，擁有棕色脂肪最多的組別也擁有較好的健康狀態，例如糖尿病的比例只有最低棕色脂肪組的一半，抵銷部分肥胖帶來的負面影響。

過去棕色脂肪被認為只出現在嬰兒時期，隨著年紀愈大，成人的棕色脂肪總量逐漸減少，多存於頸部以及鎖骨處。然而，近年來更多科學家發現，在白色脂肪和棕色脂肪中間，有一種米色脂肪（beige adipose tissue, BAT），是白色脂肪要轉換成棕色脂肪的中間表型，由白色脂肪褐變而來，具有和棕色脂肪細胞相似的生熱特性，換句話說，擁有越多的米色脂肪就越能防止肥胖。

而棕色脂肪其實也能後天催生，包含多攝取多酚含量高的食物，例如橄欖油、薑黃；多攝取蘿蔔硫素含量高的食物，像是十字花科的青花椰菜、芥菜、芝麻葉；間歇性斷食；沖冷水（冷刺激）；熱桑拿運動。

根據日本金澤大學最新的研究指出，常見於十字花科蔬菜如青花菜、高麗菜、羽衣甘藍等的「蘿蔔硫素」可以增加米色脂肪的生成，這樣的脂肪細胞同樣具有 UCP1，能從貯存能量的類型轉換成燃燒熱量，藉此抑制肥胖。而美國研究更證實，發芽天數越短的青花椰苗，含有更高濃度的蘿蔔硫素。

因此日本近年流行起食用發芽三日的青花椰苗，日本營養學者森光康次郎所著《超級食物青花椰苗：集解毒、抗癌、防老化等功效於一體的最強蔬菜》一書指出，三日青花椰苗的蘿蔔硫素含量極高，是青花椰成菜的20到50倍，故在日本更有「最強的健康蔬菜」稱號。想要無痛減肥的人可以試試上述幫助催生棕色脂肪的方式，搭配青花椰苗，幫你提升減肥效果。

