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巴黎男裝周／JIMIN現身DIOR秀人氣超高　LOEWE新造型網笑像「大蒜」

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記者王則絲／台北報導

甫宣布成為DIOR全球大使的防彈少年團（BTS）成員JIMIN（朴智旻），日前狹帶超高人氣出席DIOR 2023秋冬男裝大秀，另一位成員J-HOPE也驚喜現身；LOEWE 2023秋冬男裝系列強調一切從簡，利用重新塑形、彎曲的輪廓製造玩味，其中一套下襬與袖口放大的絨毛外套，讓網友們感到似曾相識，紛紛歪樓笑像是「大蒜」。

▲男裝。（圖／品牌提供）

▲BTS成員JIMIN、J-HOPE出席DIOR 2023秋冬男裝大秀。（圖／品牌提供）

DIOR男裝創意總監Kim Jones提到：「我們希望探索品牌在Dior先生去世後的重生，在他所屬意的接班人Yves Saint Laurent手下重獲活力。」探討新舊世界的交融與改變，因此本季是向曾任DIOR設計師的Yves Saint Laurent，於1958年推出的春夏系列致敬。

▲男裝。（圖／品牌提供）

▲男裝。（圖／品牌提供）

▲男裝。（圖／品牌提供）

▲男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023秋冬男裝系列。（圖／品牌提供）

DIOR 2023秋冬男裝混入陰柔的元素，並結合傳統英國裁縫技術，其中有數套造型來自歷史典藏的延伸，Yves Saint Laurent的水手服套裝，改用騎兵斜紋布面料打造，被轉譯為一件修長的漁夫罩衫，露肩剪裁的羊毛西裝流露慵懶氣息。

LOEWE在2023秋冬男裝系列旨在化繁為簡，但仍少不了創意總監Jonathan Anderson的古怪作風，少了圖案的發揮，本季以簡化的色調為主，並著重在豐富的材質運用，包含羊皮紙、天鵝絨、銅、鋼、皮革、絲緞和羊毛，以及經過重塑、變形的輪廓。

▲男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2023秋冬男裝系列。（圖／品牌提供）

雖是秋冬季節，但LOEWE本季有不少讓模特兒們上身打赤膊、或是極短褲的Look，剪裁上線條圓滑而俐落，圓形的肩線、順流而下的腰身、過長的袖長和放大的球狀袖口，是本季的幾個亮點設計。其中一組造型裡，模特身上穿著下襬與袖口放大成球狀的皮草外套，新穎有趣的輪廓輕鬆吸住目光，然而不少網友對此產生聯想，紛紛笑像是「大蒜」或是「蓮霧」的形狀。

▲男裝。（圖／品牌提供）

▲男裝。（圖／品牌提供）

▲男裝。（圖／品牌提供）

▲男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2023秋冬男裝系列。（圖／品牌提供）

配件部分，LOEWE本季將經典Puzzle包幻化為柔潤觸感的大容量托特包。

▲男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2023秋冬男裝系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

巴黎男裝周, 男裝, DIOR, LOEWE

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