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星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

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▲星巴克買一送一。（圖／環球購物中心提供）

▲星巴克買一送一數位活動來了。（圖／環球購物中心、各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

面對10天春假後、首周就需補班的日子，星巴克在開工優惠完後，緊接登場長達15天的數位體驗優惠活動，登入活動網址完成任務，就可抽取優惠券，包括買一送一、第二杯半價用手機滑1分鐘就爽賺，一路讓你玩到西洋情人節，兔年開工就靠滿滿咖啡找回元氣！

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

星巴克從1／31至2／14期間，推出「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤數位體驗」，在期間登入活動網址，選擇你想要的兔年運勢籤，就可領取專屬優惠券，據悉本次抽到買一送一的機率頗高，但都是限點「特大杯」的容量，此外需要注意兌換時間是每天早上11點至晚上8點，兌換期間為獲券日+2天，每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證。

▲▼星巴克數位活動。（圖／記者蔡惠如攝）▲▼星巴克數位活動。（圖／記者蔡惠如攝）

其他限制包括優惠不適用於車道服務、與特定管制區、公司、高鐵門市，以及青埔、六家、烏日、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、仁德南、仁德北、時代寓所、南科、成大醫院1F、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、友達GRC、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、西螺、桃園總圖、八德興豐、台南新化、台南文創、崇德北興、南港高鐵、SOGO復興B1、台北時代、時代B2、新光、Bellavita-B1、遠百A13、華視、忠孝延吉、復安、同領、崇興、崇光門市。

▲星巴克買一送一,路易莎,85度c,cama。（圖／業者提供）

cama cafe則針對旗下會員，推出「Good 兔 see you！」開工日咖啡優惠，從1／30至2／1連續3天，登入cama café APP，全會員皆可領取「大杯經典拿鐵第2杯75折券共2張、大杯經典黑咖啡第2杯75折券共2張。

▲星巴克買一送一,路易莎,85度c,cama。（圖／業者提供）

路易莎也推全門市開工慶優惠，分為兩階段，第一階段為1／30至2／3，每日早上11：00前，選擇路易莎一餐食搭配一款啡手沖飲品，總價可享8折優惠；第二階段2／6至2／8，推出同品項同規格飲品寄杯5杯，可享85折優惠，寄杯包含手沖但不包含超越精品系列，不限組數。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎

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