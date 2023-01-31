一身紅免害羞！　凱特王妃紅到底美翻

▲威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃出席皇家基金會幼兒中心宣傳片發布會，凱特一身Alexander McQueen紅色套裝吸睛。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

過完農曆年假，總想穿得喜氣開工博得好彩頭，但一身紅又有點「害羞」，其實無須顧忌太多，不妨學時尚指標人物英國凱特王妃的穿搭，她昨出席皇家基金會幼兒中心宣傳片發布會，身穿全套紅色褲裝，再搭配紅色包與高跟鞋，盡顯自信風采，印證「紅水黑大方」的說法。

凱特王妃昨與老公威爾斯親王威廉相偕出席關懷5歲前孩童身心、教育的皇家基金會幼兒中心活動，她從頭到腳一身喜氣紅色，西裝外套出自她的愛牌Alexander McQueen，腰際單扣與不對稱剪裁顯得時髦，配上同色系長褲俐落有型，全套服裝逾81,000元；她所穿的紅色高跟鞋也是愛牌Gianvito Rossi，手拿包則罕見選擇MIU MIU蝴蝶結包。

▲凱特王妃同時搭配約2800元的Chalk幾何線條耳環。（圖／路透社）

紅吱吱的裝扮還不夠，凱特王妃戴上存在感十足的幾何線條大耳環吸睛，此副約2800元的耳環出自倫敦品牌Chalk，學建築出身的主理人兼設計師Malaika，擅長將各種幾何線條融合創造出大膽造型的首飾，成功擄獲凱特的芳心。