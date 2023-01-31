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密集恐懼症慎入！Doja Cat紅水鑽裝堪稱經典　貼假鬍子只為「嗆網友」

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記者王則絲／台北報導

美國饒舌歌手Doja Cat（蜜桃貓朵佳）日前獲邀參加多個品牌的高訂時裝秀，數天內驚人造型連發，包括紅色水鑽佈滿全身的大膽造型，尤其嚇傻了密集恐懼症患者們，另一場秀上，她利用假睫毛貼出了眉毛與八字鬍，其目的竟是「回嗆網友」，以下一起來看看Doja Cat在高訂周的有趣造型還有哪些。

▲Doja Cat。（圖／達志影像）

▲Doja Cat的紅色水鑽裝。（圖／達志影像）

Doja Cat以性感嫵媚和前衛的作風聞名，不只在全球擁有無數歌迷，也深獲時尚圈愛戴，因為只要她一現身，曝光度肯定是爆量提升。首先Doja Cat出席 Schiaparelli大秀便做出了驚世創舉，她將全身貼滿超過3萬顆紅色施華洛世奇水鑽，包括整個頭、臉部、胸口、背和手臂，來呼應身上的紅色訂製禮服，整身的顆粒感讓許多密集恐懼症網友們嚇傻，令人不敢仔細看，大膽獵奇的造型成功引爆話題，成為高訂周本季的經典事蹟。

▲Doja cat。（圖／翻攝自IG）

▲Doja Cat。（圖／達志影像）

▲Doja Cat的假睫毛妝容。（圖／翻攝自IG、達志影像）

不過對於紅水鑽裝，有些網友表示少了「睫毛」感到有些失望，因此Doja Cat在出席Viktor & Rolf高訂秀時，特別用「假睫毛」貼出了眉毛與八字鬍，在妝容上大搞怪來「回嗆網友」：「所以今天，我就給他們一堆睫毛，希望大家開心。」直率且幽默、同時又兼顧時髦。

▲Doja Cat。（圖／達志影像）

▲Doja cat。（圖／翻攝自IG）

▲Doja Cat出席Jean Paul Gaultier以及VALENTINO時裝秀時的造型。（圖／達志影像、翻攝自IG）

另外，Doja Cat在Jean Paul Gaultier的時裝秀上，則是穿著了矢車菊藍色的皮大衣外套，回歸她的「無眉」造型，而焦點在她手中自備的一串葡萄，只見她一邊餵自己吃葡萄、一邊擺Pose，影片再次於推特上瘋傳；於VALENTINO的高訂秀上，Doja Cat也不馬虎，戴上一頭黑色長假髮，襯托黑色大衣的造型，許多網友認為與人氣影集「星期三」十分相似。

關鍵字：

Doja Cat, 高訂

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