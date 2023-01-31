Angelababy開工扮「兔女郎」造型撞Jennie！　露螞蟻腰狀態沒輸

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）時常在微博上與粉絲互動，日前她PO出「開工美照」，應景戴上日本潮牌AMBUSH兔子耳朵主題的 Balaclava 頭套，恰好韓團BLACKPINK成員Jennie在慶生時也選擇了同一打扮，引發許多網友討論。





▲Angelababy放送開工美照，戴上AMBUSH兔耳朵Balaclava 頭套。（圖／翻攝自Angelababy微博）



年假結束，Angelababy也PO出美照寫下「粉兔子準備開工啦」，她身穿FENDI FF針織上衣搭配上設計師品牌 Marni 馬海毛針織衫，露出纖腰相當搶眼，當然最吸睛的還是頭上那一頂 Balaclava 頭套，由潮牌AMBUSH於農曆新年所推出，結合了毛絨的長耳朵造型，一戴上就能夠塑造出萌兔模樣，成為年初的大勢時尚單品之一。

▲Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲AMBUSH在新年前夕推出「YEAR OF THE RABBIT」飾品配件系列 。（圖／翻攝自IG）

就連Jennie在慶祝27歲生日時，也選擇戴上這款AMBUSH兔耳朵Balaclava 頭套，她身穿長版粉色上衣呼應一致性，甜美又性感，讓網友紛紛表示，「很適合Jennie」、「差點認不出Angelababy了」、「兔子耳朵太可愛」。