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風・Luxury／致敬「空中女王」　波音747原創色躍上百年靈限量錶

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▲▼Breitling,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲百年靈Navitimer B01波音747限量錶全球限量747只，牛皮錶帶款280,250元。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

橫跨53個年頭，隨著波音747貨機1月31日交貨給美國亞特拉斯航空之後，運作超過半世紀的生產線正式關閉，未來將不再有新機問世，被譽為「空中女王」的飛機將正式走入歷史，與航空關係緊密的瑞士名錶百年靈（Breitling）特別推出全球限量747只的Navitimer航空計時腕錶，頌揚此改變航空旅行的傳奇噴射式飛機。

▲▼Breitling,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲1969年問世的波音747是航空業的傳奇飛機。

1969年亮相的波音747巨無霸客機是跨洋旅遊的代名詞，兩條走道、雙層設計的廣體客機，可載運多達400名乘客，開啟旅客跨洋旅行與世界連結的新篇章，但其油量消耗大、且新機型問世，此傳奇飛機步下閃亮舞台。1952年為美國航空業者和飛行員協會（Aircraft Owners and Pilots Association）設計Navitimer航空計時腕錶的百年靈，特別打造「波音747限量版」腕錶紀念傳奇飛機，設有黑色小錶盤的奶油色面盤，綴有「波音 747」融入紅白飛行滑尺刻度，整體配色呼應原始波音747的設計，12時位置設有AOPA標誌。

▲▼Breitling,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲百年靈Navitimer B01波音747限量錶12時位置有美國航空業者和飛行員協會AOPA標誌。

百年靈Navitimer航空計時腕錶波音747限量版的錶背也別具巧思，不僅品牌自製提供70小時動力儲存的01型機芯盡收眼底，底蓋還裝飾「One of 747」（747只之一）和「The Original Jumbo Jet」（原始巨無霸噴射機）字樣，彰顯非凡的歷史意義，可選配黑色鱷魚皮錶帶或7排式金屬錶鍊。

▲▼Breitling,Bell & Ross 。（圖／公關照）

 

▲百年靈Navitimer B01波音747限量錶錶背鐫刻「One of 747」和「The Original Jumbo Jet」（原始巨無霸噴射機）字樣。

同樣與航空飛行領域緊密相扣的Bell & Ross，從腕錶設計到面盤布局均深受飛行儀器啟發，更獲多國軍事特種部隊青睞成為執行任務時的指定時計，近期與法國空軍的巡邏兵飛行表演隊合作，為其打造BR 03 Type A Patrouille de France 計時腕錶，內載石英機芯，以指針式時分顯示搭配電子跳字秒鐘，讓飛行員能在瞬間掌握時間，同時配備百分一秒計時連分段及累積計時顯示、倒數、響鬧、日期及雙時區等功能，藉由按壓錶冠即可選擇功能，限量100只，每一位飛官均配得1只腕錶。

▲▼Breitling,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR 03 Type A Patrouille de France計時錶限量100只，飛行表演隊每位機師獲分配一只。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

▲▼Breitling,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR 03 Type A Patrouille de France計時錶，131,000元。

關鍵字：

風Luxury, Breitling, 百年靈, 波音747, Bell & Ross

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