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ROSÉ開門樂收41萬Tiffany禮物　可愛心型包台灣買得到

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▲▼ Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ備受Tiffany寵愛，收到最新Tiffany Lock 18K玫瑰金與白金鑲鑽耳環立刻戴上。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK魅力橫掃全球、行程滿檔，日前4位團員短暫快閃巴黎，ROSÉ開心分享她的穿搭與驚喜，原來推開飯店房門，映入眼簾的是她代言的美國珠寶品牌Tiffany & Co.貼心送上的禮物，包括一對最新的Tiffany Lock耳環與2款可愛的小牛皮心型提包，總值超過41萬元，讓她立刻開心戴耳環上自拍。

▲▼ Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany Lock 18K玫瑰金與白金鑲鑽耳環，296,000元。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

Tiffany從掛鎖獲得啟發的Tiffany Lock系列珠寶，形象照女主角正是代言人ROSÉ，不過女人的珠寶收藏永遠不嫌多，受寵的她再把296,000元的Tiffany Lock 18K玫瑰金與白金鑲鑽耳環納為收藏，同時收到黑色與Tiffany藍的小牛皮心型包，過往Tiffany手袋在台灣市場較少見，但這兩款包有機會在台灣購入了。

▲▼ Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ還收到Tiffany黑色與Tiffany藍小牛皮心型提包，單個60,000元。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

ROSÉ不僅是Tiffany代言人，也是法國時裝品牌SAINT LAURENT大使，她在巴黎出席活動時穿一襲帥氣SAINT LAURENT黑色褲裝，與她兒時的偶像—退役的瑞士網球巨星費德勒（Roger Federer）相見歡，她罕見露出靦腆微笑，而費德勒則在IG分享與BLACKPINK團員同框照，笑說：「我孩子說這張照一定要po在IG上。」

▲▼ Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ一身SAINT LAURENT勁裝，與兒時偶像費德勒相見歡。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

關鍵字：

BLACKPINK, ROSÉ, Tiffany, Tiffany & Co., SAINT LAURENT

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