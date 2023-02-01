「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

▲「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3 。（示意圖／IG＠tvn_drama）

編輯／Ann

溫柔常常是人與人相處過程中的一大加分條件，尤其對付以下這類星座，只要使出撒嬌招數，他們往往就會失去抵抗力，而且完全放下堅持，幾乎快要投入對方的懷抱，以下「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3揭曉！

Top 3 天秤座

天秤座其實本身情商就很高，不太會跟人硬碰硬，不喜歡爭吵的他們自然而然也會選擇比較溫柔的另一半，善解人意、愛撒嬌都是對付天秤座的終極招數，這樣的特質會讓天秤特別想要跟對方持續發展下去，完全不需要對天秤多做什麼，釋出溫柔馬上就淪陷了。

Top 2 牡羊座

牡羊座很看另一半是否溫柔體貼，如果遇見了個性軟的另一半，自己也會變得溫和起來，反之如果是強硬的相處方式，那麼很可能造成兩敗俱傷的形勢，對雙方都沒好處。所以想要征服牡羊，其實擺出溫柔的姿態就成功一半了，甚至會激發他們內心深層的保護慾，完全忘了自己的底線，抵抗力全無。

Top 1 天蠍座

天蠍座是嘴硬心軟的星座，嘴上不說其實最吃溫柔這一套，就算原本想法背道而馳，也可能因為對方的甜言蜜語所改變，費勁心思想要給另一半最好的，轉變超大讓旁人也看呆了。而且天蠍強大的自尊心很需要照顧，如果溫柔點給他們面子，其實天蠍自己也會意識到對方的小心思，這樣才能互相成就彼此。