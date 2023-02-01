fb ig video ETtoday search mobile

「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

>

▲星座 。（圖／IG＠tvn_drama）

▲「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3 。（示意圖／IG＠tvn_drama）

編輯／Ann

溫柔常常是人與人相處過程中的一大加分條件，尤其對付以下這類星座，只要使出撒嬌招數，他們往往就會失去抵抗力，而且完全放下堅持，幾乎快要投入對方的懷抱，以下「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3揭曉！

Top 3 天秤座

天秤座其實本身情商就很高，不太會跟人硬碰硬，不喜歡爭吵的他們自然而然也會選擇比較溫柔的另一半，善解人意、愛撒嬌都是對付天秤座的終極招數，這樣的特質會讓天秤特別想要跟對方持續發展下去，完全不需要對天秤多做什麼，釋出溫柔馬上就淪陷了。

Top 2 牡羊座

牡羊座很看另一半是否溫柔體貼，如果遇見了個性軟的另一半，自己也會變得溫和起來，反之如果是強硬的相處方式，那麼很可能造成兩敗俱傷的形勢，對雙方都沒好處。所以想要征服牡羊，其實擺出溫柔的姿態就成功一半了，甚至會激發他們內心深層的保護慾，完全忘了自己的底線，抵抗力全無。

Top 1 天蠍座

天蠍座是嘴硬心軟的星座，嘴上不說其實最吃溫柔這一套，就算原本想法背道而馳，也可能因為對方的甜言蜜語所改變，費勁心思想要給另一半最好的，轉變超大讓旁人也看呆了。而且天蠍強大的自尊心很需要照顧，如果溫柔點給他們面子，其實天蠍自己也會意識到對方的小心思，這樣才能互相成就彼此。

 ►「薪水乖乖交給老婆」星座男Top 3！第一名懶得管錢，用實際行動寵妻

►錯過會後悔一輩子「極品情人星座Top 3 」！　冠軍貼心到容易被忽略

關鍵字：

星座, 運勢, 牡羊座, 天蠍座, 天秤座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

吳速玲曝「超強瘦身菜單」，喊話：偶爾保持飢餓感是好的

吳速玲曝「超強瘦身菜單」，喊話：偶爾保持飢餓感是好的

楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老 「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷 孔曉振42歲依舊零贅肉！瘦身秘訣公開　一天吃6餐維持逆天好身材 皮膚科醫師教「去頸紋秘訣」！3種類型紋路淡化保養全公開 40歲安海瑟薇穿羽絨衣還是辣翻！「藏入超迷你裙」筆直美腿太養眼 李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開！大谷翔平小時候太萌了 香港前女首富整面愛馬仕橘盒牆　老公挑77款逾6000萬包做公益

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面