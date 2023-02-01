李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開！大谷翔平小時候太萌了

記者王則絲／台北報導

李敏鎬與李鐘碩為南韓兩大一線男神，近日他們同時公開了幼年時期的照片，並與小時候的自己同框，兒時Ｑ樣令粉絲們都要融化了；此外，各國許多名人也都加入曬照行列，日本棒球選手大谷翔平、球星林書緯、男星柯震東⋯⋯大家小時候的模樣都太萌了。

▲李敏鎬曬出兒時照片，並現身演繹BOSS 2023春夏系列俐落駝色西裝。（圖／品牌提供）

李敏鎬手中拿著兒時的照片，只見小敏鎬圓嘟嘟的臉頰配上可愛笑容，讓人好想捏一把，沒想到長大之後會成為如此精緻的美男，另外他還穿上了BOSS 2023春夏系列的駝色西裝造型，在鏡頭前擺拍帥照；李鐘碩則是穿著BOSS Monogram運動衫，曬出他小時候的模樣，白嫩的皮膚和單眼皮，已經很有現在的神韻。

▲李鐘碩兒時模樣已有現在的輪廓。（圖／品牌提供）

其實這回各路明星們曬出幼年照片的舉動，正是BOSS今年春夏推出的最新廣告企劃。這些名人們在成功之前，無不是經過層層的障礙與自我掙扎，最終才能成為自己的BOSS，以此呼應品牌核心理念「Be Your Own BOSS自我主宰」，希望藉由兒時與現在模樣的同框對比，看見自我的蛻變成長，並鼓勵大家能持續突破與實現，得到自己真正想要的。

▲大谷翔平、林書緯與柯震東的幼年照片也都相當可愛。（圖／品牌提供）

參與本次企劃的明星非常多，其中大谷翔平分享的照片也吸引不少目光，小時候的他與現在幾乎沒有差別，但是多了幾分Ｑ萌，同是運動員的林書緯也曬出照片，肉肉的臉頰與瞇瞇眼十分可愛，此外，台灣男星柯震東也加入行列；超模Naomi Campbell和Gigi Hadid亦大方公開兒時照片，看來超模們從小就相當有個性。

▲超模Gigi Hadid和Naomi Campbell從小就很有個性。（圖／品牌提供）