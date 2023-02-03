趙露思5款顯瘦髮型範本！噴泉頭可愛減齡，手殘1分鐘也搞定

文／美人圈

趙露思是天生的高顱頂美人，又有厚實的髮量。但作為小圓臉的她，中下庭其實略長，所以如果髮型不對，視覺上就會顯得臉大。對此，在髮型上，她更是花了不少小心機，堪稱是髮型小達人！以下帶來趙露思編髮造型，女孩們學起來就可以充分展現精緻感，還能在日常打造出不同的風格！

趙露思顯瘦編髮造型：

低髮髻

趙露思這款溫柔的低髮髻髮型，跟白色禮服相得益彰。這款髮型綁起來不老氣的關鍵就在於偏分的瀏海，在額前留出幾縷碎捲髮，並用定型產品固定住飽滿的弧度，呈現溫婉迷人的氛圍，在視覺上給人頭包臉的效果，髮量Level up，臉型更顯得精致小巧！

▲趙露思。（圖／趙露思的微博、趙露思工作室官微，下同）

噴泉頭

趙露思的這款噴泉頭造型，曾經在小紅書上洗版到不行！將捲髮分作兩束，讓髮絲營造蓬鬆感，再綁一個高高的半頭紮髮，簡單營造滿滿的復古氣息。搭配貴氣的珠寶首飾，優雅貴氣的氛圍感再提升，這樣氣質甜美溫柔的在逃公主造型，誰看了不心動呢！

氣質公主頭

想要快速出門又不容易出錯的髮型，學習趙露思的「公主頭」也是氣質100分！透過在後腦杓處位置的半紮髮，更能展現出慵懶氛圍。這邊有個小秘訣，可以在綁完以後稍為拉鬆顱頂的髮絲、製造出蓬鬆感，最後也可以和露思一樣畫上簡單的白開水妝容，讓甜美度大大提升！

燈籠辮

將頭髮梳成側馬尾，然後分別再2-3指節綁上橡皮筋，再抽鬆製造出蓬鬆感！完成後的造型不僅能瞬間提升氣質，還能hold住各種場合，另外綁成兩束雙馬尾樣式的燈籠辮可愛程度更是翻倍！只要將頭髮均分成兩束，再重複一次上述編髮動作就可以完成肉絲同款造型。

▲趙露思同款燈籠辮髮型。（圖／抖音@趙露思、趙露思的微博）

髮夾造型

手殘不會編髮？跟露思一樣簡單利用髮夾就可以快速出門啦！將瀏海向後側扭轉，運用簡單的髮夾固定，只需要1分鐘就馬上Get可愛又有精神的造型。如果時間充裕的話，還可以在髮尾處加上一點捲度，不僅髮量激增，柔和的線條還可以修飾臉型，圓肉臉型也可以瞬間變小V臉。

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