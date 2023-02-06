韓國爆紅小眾美妝推薦！SAAT INSIGHT飾底乳、Flynn水光唇釉化妝師激推

文／美人圈

連續假期不少人紛紛前往鄰近的韓國旅遊，好不容易到了韓國，美妝還只買大牌就說不過去了，韓國超多小眾美妝品牌不僅便宜好用，口碑話題也超高，今天就帶來幾款2023一定要知道的韓國爆紅小眾美妝，FEEV、Flynn眾多化妝師激推，S.A.A.T INSIGHT更是美妝評比第一，快一起更新一下韓國美妝清單吧！

2023韓國爆紅小眾美妝

FEEV

必買推薦：FEEV 純素腮紅露

FEEV是近期討論度很高的小眾品牌，先前代言人請到因《魷魚遊戲》而爆紅的鄭好娟、更是一度造成缺貨！品牌最紅的就是這款腮紅露，最特別的就是質地不是一般的液狀、偏精華的質地上臉可以很好的增加潤澤感，同時相當輕盈，色選也相當精緻高級，用手指輕拍就可以完成像是從肌膚底層透出的腮紅一樣、擁有自然的膨潤感。

▲FEEV 純素腮紅露，20ml／約NT$600。（圖／IG@feev_official）

Flynn



必買推薦：Flynn 水光唇釉

Flynn這個牌子可以說是很多化妝師的愛了，許多化妝師都有推薦過之外，連韓國彩妝大神PONY先前也推薦過！像是唇釉跟四格眼影都是很多化妝師推薦的品項，非常值得入手，另外這款水光唇釉評價更是相當高，細緻的水光質感完全不黏膩，讓雙唇變得更加豐潤、展現像是琉璃般的光透美唇。

▲Flynn 水光唇釉，約NT$400。（圖／IG@flynn.cosmetic）

hakit

必買推薦：hakit 潤唇膏

hakit這個牌子的包裝非常符合審美，奶白色系搭配黑字LOGO、簡約又有質感！先前推出幾款唇膏、唇釉都非常熱銷，其中這款潤唇膏是新品，自然的潤色效果搭配微霧妝感，再也不用擔心變豬油唇，推薦給喜歡自然妝感的人！

▲hakit 潤唇膏，約NT$375。（圖／IG@hakit_official）

fwee

必買推薦：fwee 琉璃光澤氣墊

fwee也是一個韓國小眾品牌，特別是每次推出幾款新品都有很高的評價！先前腮紅霜有被化妝師推薦過之外，這款氣墊也是相當火紅，主打像是琉璃般清透的妝感，細緻輕薄的質地一拍服貼，遮瑕度可以堆疊卻不厚粉，可以打造透明乾淨的肌膚狀態！另外含有高防曬係數，可以簡化底妝步驟，口罩妝的話真的很方便。

▲fwee 琉璃光澤氣墊，15g／NT$700。（圖／IG@fwee_makeup）

HEART PERCENT

必買推薦：HEART PERCENT 純素琉璃光唇釉

HEART PERCENT也是特別受到韓國學生喜愛的小眾品牌，特別是包裝真的非常打動少女心，除了眼影評價不是太好之外，唇膏唇釉都是可以閉眼收的品項！這款熱賣款唇釉採用品牌獨特的三層封膜技術，質地不黏膩不厚重，而且明明是水光妝感的唇釉、卻非常持久，深受許多韓妞喜愛。

▲HEART PERCENT 純素琉璃光唇釉，約NT$450。（圖／IG@heartpercent）

必買推薦：HEART PERCENT 純素精華卸妝膏

另外要推薦HEART PERCENT新品精華卸妝膏，這款卸妝膏才剛上市就在美妝榜上有很高的評價！軟管的卸妝膏非常方便使用，剛擠出來有點像是雪酪狀質地，乾手按摩後會慢慢化成精華油狀，弱酸性配方相當溫和，可以深度清潔殘妝、代謝肌膚角質，加上療癒放鬆的香氣，真的很該囤貨。

▲HEART PERCENT 純素精華卸妝膏，80ml／約NT$405。（圖／IG@heartpercent）

S.A.A.T INSIGHT

必買推薦：S.A.A.T INSIGHT 飾底乳

S.A.A.T INSIGHT最推薦的就是底妝品項，特別是妝前飾底更是被不少化妝師大推，連APINK普美也曾推薦過！S.A.A.T 飾底乳有兩款，紫色的是潤澤的奶油狀，可以幫助肌膚補水、填補乾紋。黃色款則是清爽的凝膠質地，可以幫助肌膚補水之外也讓肌膚表層更加平滑、更容易上妝，讓後續底妝更服貼。

▲S.A.A.T INSIGHT 飾底乳，30ml／約NT$525。（圖／IG@saatinsight）

必買推薦：S.A.A.T INSIGHT 定妝噴霧

另外S.A.A.T的定妝噴霧也很該收，還是多個美妝網站評選第一！這款定妝噴霧的噴頭可以噴出相當細緻的噴霧，其中最經典的就是黑瓶一般款，可有效隔絕底妝沾染，形成淡淡的霧光感卻不會過於乾燥，另外還有白瓶則是保濕款，讓底妝更增加光澤。

▲S.A.A.T INSIGHT 定妝噴霧，50ml／約NT$425。（圖／IG@saatinsight）

ilso

必買推薦：ilso 鼻子淨化面膜

ilso是韓國新興小眾保養品牌，像是洗面乳、乳霜之類的評價也很高，是多個美妝保養網站評比第一！特別的是這款鼻子淨化面膜不是傳統那種撕拉式鼻貼，而是透過溫和的代謝方式幫助調理鼻周部位黑頭及粉刺，另外還可以幫助調理角質，有草莓鼻、黑頭問題的話一定要試試看！

▲ilso 鼻子淨化面膜，5片／約NT$350。（圖／IG@ilso_official）

延伸閱讀

【編輯評比】2023韓國美妝新品推薦！dasique眼影、顏料罐唇釉太美，這款氣墊秋冬必收

2023韓國必買粉底/氣墊推薦！HERA、CLIO粉色方塊氣墊超火，fwee、NAMING小眾質感必收

2023韓國唇膏推薦！dasique、冰塊唇釉成爆火黑馬，這款小眾唇膏Jennie、高允貞也愛用

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載