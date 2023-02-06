fb ig video ETtoday search mobile

韓國爆紅小眾美妝推薦！SAAT INSIGHT飾底乳、Flynn水光唇釉化妝師激推

>

文／美人圈

連續假期不少人紛紛前往鄰近的韓國旅遊，好不容易到了韓國，美妝還只買大牌就說不過去了，韓國超多小眾美妝品牌不僅便宜好用，口碑話題也超高，今天就帶來幾款2023一定要知道的韓國爆紅小眾美妝，FEEV、Flynn眾多化妝師激推，S.A.A.T INSIGHT更是美妝評比第一，快一起更新一下韓國美妝清單吧！

2023韓國爆紅小眾美妝

FEEV

必買推薦：FEEV 純素腮紅露

FEEV是近期討論度很高的小眾品牌，先前代言人請到因《魷魚遊戲》而爆紅的鄭好娟、更是一度造成缺貨！品牌最紅的就是這款腮紅露，最特別的就是質地不是一般的液狀、偏精華的質地上臉可以很好的增加潤澤感，同時相當輕盈，色選也相當精緻高級，用手指輕拍就可以完成像是從肌膚底層透出的腮紅一樣、擁有自然的膨潤感。

2023韓國爆紅小眾美妝推薦！FEEV、Flynn化妝師激推，hakit唇膏超美，這款連韓星都愛用

▲FEEV 純素腮紅露，20ml／約NT$600。（圖／IG@feev_official）

Flynn

必買推薦：Flynn 水光唇釉

Flynn這個牌子可以說是很多化妝師的愛了，許多化妝師都有推薦過之外，連韓國彩妝大神PONY先前也推薦過！像是唇釉跟四格眼影都是很多化妝師推薦的品項，非常值得入手，另外這款水光唇釉評價更是相當高，細緻的水光質感完全不黏膩，讓雙唇變得更加豐潤、展現像是琉璃般的光透美唇。

2023韓國爆紅小眾美妝推薦！FEEV、Flynn化妝師激推，hakit唇膏超美，這款連韓星都愛用

▲Flynn 水光唇釉，約NT$400。（圖／IG@flynn.cosmetic）

hakit

必買推薦：hakit 潤唇膏

hakit這個牌子的包裝非常符合審美，奶白色系搭配黑字LOGO、簡約又有質感！先前推出幾款唇膏、唇釉都非常熱銷，其中這款潤唇膏是新品，自然的潤色效果搭配微霧妝感，再也不用擔心變豬油唇，推薦給喜歡自然妝感的人！

2023韓國爆紅小眾美妝推薦！FEEV、Flynn化妝師激推，hakit唇膏超美，這款連韓星都愛用

▲hakit 潤唇膏，約NT$375。（圖／IG@hakit_official）

fwee

必買推薦：fwee 琉璃光澤氣墊

fwee也是一個韓國小眾品牌，特別是每次推出幾款新品都有很高的評價！先前腮紅霜有被化妝師推薦過之外，這款氣墊也是相當火紅，主打像是琉璃般清透的妝感，細緻輕薄的質地一拍服貼，遮瑕度可以堆疊卻不厚粉，可以打造透明乾淨的肌膚狀態！另外含有高防曬係數，可以簡化底妝步驟，口罩妝的話真的很方便。

2023韓國爆紅小眾美妝推薦！FEEV、Flynn化妝師激推，hakit唇膏超美，這款連韓星都愛用

▲fwee 琉璃光澤氣墊，15g／NT$700。（圖／IG@fwee_makeup）

HEART PERCENT

必買推薦：HEART PERCENT 純素琉璃光唇釉

HEART PERCENT也是特別受到韓國學生喜愛的小眾品牌，特別是包裝真的非常打動少女心，除了眼影評價不是太好之外，唇膏唇釉都是可以閉眼收的品項！這款熱賣款唇釉採用品牌獨特的三層封膜技術，質地不黏膩不厚重，而且明明是水光妝感的唇釉、卻非常持久，深受許多韓妞喜愛。

2023韓國爆紅小眾美妝推薦！FEEV、Flynn化妝師激推，hakit唇膏超美，這款連韓星都愛用

▲HEART PERCENT 純素琉璃光唇釉，約NT$450。（圖／IG@heartpercent）

必買推薦：HEART PERCENT 純素精華卸妝膏

另外要推薦HEART PERCENT新品精華卸妝膏，這款卸妝膏才剛上市就在美妝榜上有很高的評價！軟管的卸妝膏非常方便使用，剛擠出來有點像是雪酪狀質地，乾手按摩後會慢慢化成精華油狀，弱酸性配方相當溫和，可以深度清潔殘妝、代謝肌膚角質，加上療癒放鬆的香氣，真的很該囤貨。

2023韓國爆紅小眾美妝推薦！FEEV、Flynn化妝師激推，hakit唇膏超美，這款連韓星都愛用

▲HEART PERCENT 純素精華卸妝膏，80ml／約NT$405。（圖／IG@heartpercent）

S.A.A.T INSIGHT

必買推薦：S.A.A.T INSIGHT 飾底乳

S.A.A.T INSIGHT最推薦的就是底妝品項，特別是妝前飾底更是被不少化妝師大推，連APINK普美也曾推薦過！S.A.A.T 飾底乳有兩款，紫色的是潤澤的奶油狀，可以幫助肌膚補水、填補乾紋。黃色款則是清爽的凝膠質地，可以幫助肌膚補水之外也讓肌膚表層更加平滑、更容易上妝，讓後續底妝更服貼。

2023韓國爆紅小眾美妝推薦！FEEV、Flynn化妝師激推，hakit唇膏超美，這款連韓星都愛用

▲S.A.A.T INSIGHT 飾底乳，30ml／約NT$525。（圖／IG@saatinsight）

必買推薦：S.A.A.T INSIGHT 定妝噴霧

另外S.A.A.T的定妝噴霧也很該收，還是多個美妝網站評選第一！這款定妝噴霧的噴頭可以噴出相當細緻的噴霧，其中最經典的就是黑瓶一般款，可有效隔絕底妝沾染，形成淡淡的霧光感卻不會過於乾燥，另外還有白瓶則是保濕款，讓底妝更增加光澤。

2023韓國爆紅小眾美妝推薦！FEEV、Flynn化妝師激推，hakit唇膏超美，這款連韓星都愛用

▲S.A.A.T INSIGHT 定妝噴霧，50ml／約NT$425。（圖／IG@saatinsight）

ilso

必買推薦：ilso 鼻子淨化面膜

ilso是韓國新興小眾保養品牌，像是洗面乳、乳霜之類的評價也很高，是多個美妝保養網站評比第一！特別的是這款鼻子淨化面膜不是傳統那種撕拉式鼻貼，而是透過溫和的代謝方式幫助調理鼻周部位黑頭及粉刺，另外還可以幫助調理角質，有草莓鼻、黑頭問題的話一定要試試看！

2023韓國爆紅小眾美妝推薦！FEEV、Flynn化妝師激推，hakit唇膏超美，這款連韓星都愛用

▲ilso 鼻子淨化面膜，5片／約NT$350。（圖／IG@ilso_official）

延伸閱讀

【編輯評比】2023韓國美妝新品推薦！dasique眼影、顏料罐唇釉太美，這款氣墊秋冬必收

2023韓國必買粉底/氣墊推薦！HERA、CLIO粉色方塊氣墊超火，fwee、NAMING小眾質感必收

2023韓國唇膏推薦！dasique、冰塊唇釉成爆火黑馬，這款小眾唇膏Jennie、高允貞也愛用

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 韓國, 小眾美妝, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

很多人一輩子都不知道！超準心測探究你受人讚賞的魅力點在哪

很多人一輩子都不知道！超準心測探究你受人讚賞的魅力點在哪

星巴克「透明櫻花杯」夢幻登場　絕美高顏值被封「女神專用」

星巴克「透明櫻花杯」夢幻登場　絕美高顏值被封「女神專用」

5款「精品老花包」買了不後悔！LV夯款3.5萬可入手、GUCCI白鹿也在背

5款「精品老花包」買了不後悔！LV夯款3.5萬可入手、GUCCI白鹿也在背

在他身邊感覺舒服！「5個徵兆」說明正處於戀愛最佳狀態 久住也不亂！盤點「6個居家整潔小習慣」，先把檯面空出來 你是《霍爾》中的什麼角色？　超精美心理測驗宮崎駿迷必玩 宋智雅假貨風波復出後近況曝光　時髦精品不離身、美貌依然驚艷 哪次不暈？愛情中「容易暈船」的5特質　中越多談戀愛越辛苦 發人深省！金句盤點：「人之所以活得累，是因為想要的東西太多」 韓國爆紅小眾美妝推薦！SAAT INSIGHT飾底乳、Flynn水光唇釉化妝師激推

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面