超簡單「頂光修容法」新手都能會！專屬客製化區域、照著學秒逆齡10歲

記者李薇/台北報導 圖/小紅書、品牌提供

肌膚隨著年紀的變化下垂、鬆弛,不僅保養要做好,彩妝上也可以利用提亮或是修容,打造出更精緻、飽滿的小臉,以下就分享兩個「頂光修容法」,只要打開手機的手電筒,照著光源部分描繪,就可以輕鬆製造出最符合臉型狀態的修容。

【頂光打亮法】

1.先拿起手機打開手電筒功能,由臉部下方往上照明,就可以發現眼下有一條斜線、還有法令紋也有一條斜線。

2.先拿出彩妝刷沾取量比膚色亮一號的遮瑕,畫在這兩個位置,並且稍微暈染開。

3.接著挑選粉狀的霧面打亮或蜜粉,輕輕鋪蓋在剛剛同樣打亮好的位置,做到定妝,也可以避免暗沉問題。

【頂光修容法】

1.同樣拿起手機打開手電筒,從額頭前方往下照明,然後稍微把臉轉45度角左右,就可以發現顴骨下方跟下顎線特別深邃。

2.接著就可以使用修容粉用刷具沾取之後,沿著髮際線往臉部中央暈染即可。

【推薦單品】

#RMK 經典修容 N EX-22,2.6g、售價1100元

RMK的修容盤早就是很多日系彩妝迷都狂包色的單品,細膩粉質可以打造出完美無瑕的妝容效果,稍微輕刷就能製造出淡雅又具透明感的肌膚,看似玫瑰色調的質地其實蘊含大量珠光,可以增加妝容的精緻感,是任何膚色都可以駕馭的柔美色調。

#THREE 凝光潤采盒,售價1600元

擅長以天然植物成分製作出各種療癒單品的THREE,旗下的凝光潤采盒一直都是品牌超熱門的彩妝單品,裡面添加8種植物油成分的打亮盤,在塗抹於雙頰的瞬間,會從霜狀變成粉狀質地,不用擔心濕黏問題,同時又能牢牢抓緊肌膚,創造清透、宛如素顏般的光澤美肌。

#I’M MEME 我愛星鑽打亮霜,5.3g、售價390元

韓系品牌I’M MEME在日前推出的打亮霜,比起一般粉質打亮餅,更可以達到貼膚的妝容質感,完全不會有浮粉效果,可以很輕易地製造出澎潤又華麗的妝效,連新手也可以輕鬆上手的單品,完全是小資女最適合的美肌神器。

#MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕多功能粉霜盤,售價2800元

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER集結眾多後台彩妝經驗,推出全新HD SKIN 粉無痕多功能粉霜盤,一盤就可以直接完成底妝、修容、頰彩、遮瑕等功能的單品,還可以自己隨意混合出最恰到好處的顏色,等於客製化的彩妝盤,霜狀質地能夠超服貼於臉部肌膚,創造完美妝效。