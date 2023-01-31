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超簡單「頂光修容法」新手都能會！專屬客製化區域、照著學秒逆齡10歲

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書、品牌提供

肌膚隨著年紀的變化下垂、鬆弛，不僅保養要做好，彩妝上也可以利用提亮或是修容，打造出更精緻、飽滿的小臉，以下就分享兩個「頂光修容法」，只要打開手機的手電筒，照著光源部分描繪，就可以輕鬆製造出最符合臉型狀態的修容。

【頂光打亮法】

▲修容,打亮,RMK,THREE,MAKE,UP FOR EVER,I`M MEME,彩妝,。（圖／品牌提供、小紅書）

1.先拿起手機打開手電筒功能，由臉部下方往上照明，就可以發現眼下有一條斜線、還有法令紋也有一條斜線。

2.先拿出彩妝刷沾取量比膚色亮一號的遮瑕，畫在這兩個位置，並且稍微暈染開。

3.接著挑選粉狀的霧面打亮或蜜粉，輕輕鋪蓋在剛剛同樣打亮好的位置，做到定妝，也可以避免暗沉問題。

【頂光修容法】

▲修容,打亮,RMK,THREE,MAKE,UP FOR EVER,I`M MEME,彩妝,。（圖／品牌提供、小紅書）

1.同樣拿起手機打開手電筒，從額頭前方往下照明，然後稍微把臉轉45度角左右，就可以發現顴骨下方跟下顎線特別深邃。

2.接著就可以使用修容粉用刷具沾取之後，沿著髮際線往臉部中央暈染即可。

【推薦單品】

＃RMK 經典修容 N EX-22，2.6g、售價1100元

▲修容,打亮,RMK,THREE,MAKE,UP FOR EVER,I`M MEME,彩妝,。（圖／品牌提供、小紅書）

RMK的修容盤早就是很多日系彩妝迷都狂包色的單品，細膩粉質可以打造出完美無瑕的妝容效果，稍微輕刷就能製造出淡雅又具透明感的肌膚，看似玫瑰色調的質地其實蘊含大量珠光，可以增加妝容的精緻感，是任何膚色都可以駕馭的柔美色調。

＃THREE 凝光潤采盒，售價1600元

▲修容,打亮,RMK,THREE,MAKE,UP FOR EVER,I`M MEME,彩妝,。（圖／品牌提供、小紅書）

擅長以天然植物成分製作出各種療癒單品的THREE，旗下的凝光潤采盒一直都是品牌超熱門的彩妝單品，裡面添加8種植物油成分的打亮盤，在塗抹於雙頰的瞬間，會從霜狀變成粉狀質地，不用擔心濕黏問題，同時又能牢牢抓緊肌膚，創造清透、宛如素顏般的光澤美肌。

＃I’M MEME 我愛星鑽打亮霜，5.3g、售價390元

▲修容,打亮,RMK,THREE,MAKE,UP FOR EVER,I`M MEME,彩妝,。（圖／品牌提供、小紅書）

韓系品牌I’M MEME在日前推出的打亮霜，比起一般粉質打亮餅，更可以達到貼膚的妝容質感，完全不會有浮粉效果，可以很輕易地製造出澎潤又華麗的妝效，連新手也可以輕鬆上手的單品，完全是小資女最適合的美肌神器。

＃MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕多功能粉霜盤，售價2800元

▲修容,打亮,RMK,THREE,MAKE,UP FOR EVER,I`M MEME,彩妝,。（圖／品牌提供、小紅書）

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER集結眾多後台彩妝經驗，推出全新HD SKIN 粉無痕多功能粉霜盤，一盤就可以直接完成底妝、修容、頰彩、遮瑕等功能的單品，還可以自己隨意混合出最恰到好處的顏色，等於客製化的彩妝盤，霜狀質地能夠超服貼於臉部肌膚，創造完美妝效。

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關鍵字：

修容, 打亮, RMK, THREE, MAKE, UP FOR EVER, I’M MEME, 彩妝

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