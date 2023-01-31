fb ig video ETtoday search mobile

營養師「年後無痛瘦身」5招健康吃法！餐前做1事幫你輕鬆瘦

>

▲▼營養師教年後瘦身5秘訣。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲營養師教5招健康飲食秘訣，幫助輕鬆瘦下來。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

春節期間每天開心大吃，還常常熬夜追劇、打牌等久坐不動，這些都是維持身材的大敵，應該有不少人都不敢面對體重，想減肥又覺得痛苦。營養師谷傳玲就在《小紅書》上分享5招能幫助輕鬆減肥的健康吃法，讓你輕鬆健康地跟「年後肥」說再見。

▲▼營養師教年後瘦身5秘訣。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃將精緻主食換成全穀物

這樣做不僅能增加膳食纖維的攝取，提高飽腹感，也能增加維生素B群的攝取，加強能量代謝，像是全麥麵包、燕麥片、水煮玉米等都是方便又不錯的選擇，也可以先做好一周份的雜糧飯，分裝成小份冷凍起來，每次取出要吃的量微波加熱一下就好了。

▲▼營養師教年後瘦身5秘訣。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃每餐吃1～2拳頭的蔬菜

建議每餐都要吃1～2拳頭份量的蔬菜，如果早餐沒辦法自己準備，早餐店也不好買，可以選擇番茄、小番茄、生菜等來吃，午餐和晚餐則可選擇清炒等菜色，像是乾煸等烹調方式，用油太多的菜就別吃了。

▲▼營養師教年後瘦身5秘訣。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃選擇低脂蛋白質

蛋白質攝取要選擇低脂的種類，像是雞胸肉、魚蝦貝類、豬牛羊的瘦肉等，而像是排骨、五花肉、雪花牛、培根豬等油脂較高的肉品就先別碰了。

▲▼營養師教年後瘦身5秘訣。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃點心吃優格或低能量水果

兩餐之間餓了想加餐吃點小點心，建議可以吃一小把小番茄，或是來點無糖優格、優酪乳。此外，像是草莓、木瓜、芒果、李子、柚子等低能量的水果也是不錯的選擇，份量吃1～2個拳頭大小即可。

▲▼營養師教年後瘦身5秘訣。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃飯前喝杯水

最後谷傳玲將這招稱為「絕招」，飯前半小時先喝約300ml水，能幫助增加飽腹感，吃飯時就不會食慾過盛，吃下過多食物及熱量。

►老是減肥失敗？營養師傳授「一定瘦10大秘訣」：吃慢一點真的有用

►過年胖好多？醫師教吃對2類食物「啟動脂肪剋星」輕鬆瘦下來

►頭髮狂掉受不了？營養師曝「生髮飲食5大關鍵」：堅果要吃對

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 過年, 年節, 發胖, 飲食, 吃法, 秘訣, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

超容易遇到爛男的三大星座女　TOP 1根本人間傻白甜，吸渣指數100%！

超容易遇到爛男的三大星座女　TOP 1根本人間傻白甜，吸渣指數100%！

楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老

楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老

40歲安海瑟薇穿羽絨衣還是辣翻！「藏入超迷你裙」筆直美腿太養眼 孫芸芸開箱澳洲豪宅　睡醒無敵海景映眼簾、迴旋梯美翻 頭髮狂掉受不了？營養師曝「生髮飲食5大關鍵」：堅果要吃對 香港前女首富整面愛馬仕橘盒牆　老公挑77款逾6000萬包做公益 很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多 過年胖好多？醫師教吃對2類食物「啟動脂肪剋星」輕鬆瘦下來 5款「精品黑色手袋」上班族必備　LV簇絨老花、CELINE小牛皮好奢華

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面