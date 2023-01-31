營養師「年後無痛瘦身」5招健康吃法！餐前做1事幫你輕鬆瘦

▲營養師教5招健康飲食秘訣，幫助輕鬆瘦下來。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

春節期間每天開心大吃，還常常熬夜追劇、打牌等久坐不動，這些都是維持身材的大敵，應該有不少人都不敢面對體重，想減肥又覺得痛苦。營養師谷傳玲就在《小紅書》上分享5招能幫助輕鬆減肥的健康吃法，讓你輕鬆健康地跟「年後肥」說再見。

＃將精緻主食換成全穀物



這樣做不僅能增加膳食纖維的攝取，提高飽腹感，也能增加維生素B群的攝取，加強能量代謝，像是全麥麵包、燕麥片、水煮玉米等都是方便又不錯的選擇，也可以先做好一周份的雜糧飯，分裝成小份冷凍起來，每次取出要吃的量微波加熱一下就好了。

＃每餐吃1～2拳頭的蔬菜



建議每餐都要吃1～2拳頭份量的蔬菜，如果早餐沒辦法自己準備，早餐店也不好買，可以選擇番茄、小番茄、生菜等來吃，午餐和晚餐則可選擇清炒等菜色，像是乾煸等烹調方式，用油太多的菜就別吃了。

＃選擇低脂蛋白質



蛋白質攝取要選擇低脂的種類，像是雞胸肉、魚蝦貝類、豬牛羊的瘦肉等，而像是排骨、五花肉、雪花牛、培根豬等油脂較高的肉品就先別碰了。

＃點心吃優格或低能量水果



兩餐之間餓了想加餐吃點小點心，建議可以吃一小把小番茄，或是來點無糖優格、優酪乳。此外，像是草莓、木瓜、芒果、李子、柚子等低能量的水果也是不錯的選擇，份量吃1～2個拳頭大小即可。

＃飯前喝杯水



最後谷傳玲將這招稱為「絕招」，飯前半小時先喝約300ml水，能幫助增加飽腹感，吃飯時就不會食慾過盛，吃下過多食物及熱量。