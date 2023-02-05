fb ig video ETtoday search mobile

5款「精品老花包」買了不後悔！LV夯款3.5萬可入手、GUCCI白鹿也在背

>

文／美人圈

迎來2023年，許多精品大牌都推出新品，想趁著這次入手人生第一咖精品？經典的老花款式絕對是保值、不退流行的首選！以下帶來2023年「老花精品包款」推薦，CELINE、DIOR優雅吸睛、GUCCI白鹿也在背，LV這款三萬五就可以收，趕緊來看看還有哪些必敗包款。

2023老花精品包推薦

LV X YK 迷你小皮包

這款LV X YK 迷你小皮包是Louis Vuitton（路易威登）與草間彌生第二個聯名系列的款式！設計採用Monogram帆布製作，綴以多色圓點，拎在手上超吸精！優雅手提包的圓點經複雜的絲網印刷工序製成，重現立體手繪效果，為小巧實用的配飾帶來可愛俏皮感，喜愛限定款的包控們必收！

2023老花精品包推薦：LOUIS VUITTON LV X YK 迷你小皮包，NT$34,000

▲LV X YK 迷你小皮包，NT$34,000。（圖／LOUIS VUITTON）

CELINE TRIOMPHE帆布CHAIN BOX TRIOMPHE手袋

CELINE這款CHAIN BOX TRIOMPHE手袋以俐落的方正外型，結合TRIOMPHE帆布，自帶復古濾鏡的樣式讓人超想收，在包身正中央是經典的TRIOMPHE凱旋門金屬扣環，搭載上金屬鍊條揹帶，呈現出優雅氣質款，無論是上班或是與朋友們相約逛街都可以為日常穿搭增色不少。

2023老花精品包推薦：CELINE ETRIOMPHE帆布CHAIN BOX TRIOMPHE手袋，NT$ 115,000

▲CELINE ETRIOMPHE帆布CHAIN BOX TRIOMPHE手袋，NT$115,000。（圖／CELINE）

GUCCI OPHIDIA MINI GG TOP HANDLE BAGO

GUCCI這款OPHIDIA手提包白鹿也在背！這款迷你手提包採用全身交織字母圖案製作，另外還有標誌性的紅綠織帶以及GG金屬LOGO，小小一咖卻集結了滿滿的品牌經典設計，小巧的圓潤手提輪廓，即使套上老花樣式也不會顯老，是年輕族群也可以入門的經典款！

GUCCI OPHIDIA MINI GG TOP HANDLE BAGO，NT$54,100

▲GUCCI OPHIDIA MINI GG TOP HANDLE BAGO，NT$54,100。（圖／GUCCI）

DIOR 30 MONTAIGNE 橫向手袋附鏈帶

這款手袋以藍色緹花精製而成，凸顯品牌經典的Dior Oblique主題圖案！翻蓋配以復古金色飾面金屬CD鎖扣，設計靈感取自Christian Dior香水瓶的別致封口。背面燙印30 MONTAIGNE標誌等其他細節，簡約風格讓人愛不釋手！此外，這款手袋附有可拆卸的皮革鑲片鏈式肩帶，可輕鬆手提、肩背或斜背都可以展現出時髦氣場。

2023老花精品包推薦：DIOR 30 MONTAIGNE 橫向手袋附鏈帶，NT$10,500

▲DIOR 30 MONTAIGNE 橫向手袋附鏈帶，NT$10,500。（圖／DIOR）

COACH SOFT TABBY 經典 SIGNATURE 丹寧柔軟單肩手袋

丹寧布料日常百搭，給人個性態度，這款COACH SOFT TABBY採用經典SIGNATURE丹寧面料與光滑皮革，讓人光看著就能感受到一股無可比擬的俐落氛圍。後側還有外部拉鍊閉合插槽，上班族、通勤族可以放入經常使用的悠遊卡、門禁卡，使用上相當方便，貼心的設計更加分！

2023老花精品包推薦：COACH SOFT TABBY 經典 SIGNATURE 丹寧柔軟單肩手袋，NT$19,800

▲COACH SOFT TABBY 經典 SIGNATURE 丹寧柔軟單肩手袋，NT$19,800。（圖／COACH）

TROY BRUCH T MONOGRAM 迷你托特包

T字母組合是TROY BRUCH經典系列！這款迷你托特包採用優質皮革飾邊，配有可調節手柄和可拆卸斜挎肩帶。大小適中，可以輕鬆放入錢包、鑰匙和手機等日常用品，俐落的方正托特包型，上班背也相當適合，加上兩萬元有找的親民價位，還不趕緊入手一咖！

2023老花精品包推薦：TROY BRUCH T MONOGRAM 迷你托特包，$14,900

▲TROY BRUCH T MONOGRAM 迷你托特包，NT$14,900。（圖／TROY BRUCH）

延伸閱讀

2022秋冬必收「精品黑色短夾」推薦！DIOR、BALENCIAGA耐看實用、YSL高雅奢華超必收

2022秋冬「精品耳環」推薦！YSL楊冪同款、CHANEL愛心耳環超欠收，DIOR TRIBALES換新色

2022秋冬必備5大帽款！泫雅毛帽穿搭時髦又有型，修飾小臉這樣戴準沒錯

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 老花包, LV, TROY BRUCH, DIOR, GUCCI, CELINE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

很多人一輩子都不知道！超準心測探究你受人讚賞的魅力點在哪

很多人一輩子都不知道！超準心測探究你受人讚賞的魅力點在哪

星巴克「透明櫻花杯」夢幻登場　絕美高顏值被封「女神專用」

星巴克「透明櫻花杯」夢幻登場　絕美高顏值被封「女神專用」

第一眼看到畫筆還是女孩？秒測你內心「最在乎的事情」

第一眼看到畫筆還是女孩？秒測你內心「最在乎的事情」

發人深省！金句盤點：「人之所以活得累，是因為想要的東西太多」 你是《霍爾》中的什麼角色？　超精美心理測驗宮崎駿迷必玩 淺眠一醒就回不去？　5個撇步讓你找回睡意 瑪丹娜26歲女兒「看秀遲到」被拒於門外！　網呼：做法正確 久住也不亂！盤點「6個居家整潔小習慣」，先把檯面空出來 喝咖啡減肥「份量」是關鍵　一類人怎麼喝都沒用 星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面