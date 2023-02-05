5款「精品老花包」買了不後悔！LV夯款3.5萬可入手、GUCCI白鹿也在背

文／美人圈

迎來2023年，許多精品大牌都推出新品，想趁著這次入手人生第一咖精品？經典的老花款式絕對是保值、不退流行的首選！以下帶來2023年「老花精品包款」推薦，CELINE、DIOR優雅吸睛、GUCCI白鹿也在背，LV這款三萬五就可以收，趕緊來看看還有哪些必敗包款。

2023老花精品包推薦

LV X YK 迷你小皮包

這款LV X YK 迷你小皮包是Louis Vuitton（路易威登）與草間彌生第二個聯名系列的款式！設計採用Monogram帆布製作，綴以多色圓點，拎在手上超吸精！優雅手提包的圓點經複雜的絲網印刷工序製成，重現立體手繪效果，為小巧實用的配飾帶來可愛俏皮感，喜愛限定款的包控們必收！

▲LV X YK 迷你小皮包，NT$34,000。（圖／LOUIS VUITTON）

CELINE TRIOMPHE帆布CHAIN BOX TRIOMPHE手袋

CELINE這款CHAIN BOX TRIOMPHE手袋以俐落的方正外型，結合TRIOMPHE帆布，自帶復古濾鏡的樣式讓人超想收，在包身正中央是經典的TRIOMPHE凱旋門金屬扣環，搭載上金屬鍊條揹帶，呈現出優雅氣質款，無論是上班或是與朋友們相約逛街都可以為日常穿搭增色不少。

▲CELINE ETRIOMPHE帆布CHAIN BOX TRIOMPHE手袋，NT$115,000。（圖／CELINE）

GUCCI OPHIDIA MINI GG TOP HANDLE BAGO

GUCCI這款OPHIDIA手提包白鹿也在背！這款迷你手提包採用全身交織字母圖案製作，另外還有標誌性的紅綠織帶以及GG金屬LOGO，小小一咖卻集結了滿滿的品牌經典設計，小巧的圓潤手提輪廓，即使套上老花樣式也不會顯老，是年輕族群也可以入門的經典款！

▲GUCCI OPHIDIA MINI GG TOP HANDLE BAGO，NT$54,100。（圖／GUCCI）

DIOR 30 MONTAIGNE 橫向手袋附鏈帶

這款手袋以藍色緹花精製而成，凸顯品牌經典的Dior Oblique主題圖案！翻蓋配以復古金色飾面金屬CD鎖扣，設計靈感取自Christian Dior香水瓶的別致封口。背面燙印30 MONTAIGNE標誌等其他細節，簡約風格讓人愛不釋手！此外，這款手袋附有可拆卸的皮革鑲片鏈式肩帶，可輕鬆手提、肩背或斜背都可以展現出時髦氣場。

▲DIOR 30 MONTAIGNE 橫向手袋附鏈帶，NT$10,500。（圖／DIOR）

COACH SOFT TABBY 經典 SIGNATURE 丹寧柔軟單肩手袋

丹寧布料日常百搭，給人個性態度，這款COACH SOFT TABBY採用經典SIGNATURE丹寧面料與光滑皮革，讓人光看著就能感受到一股無可比擬的俐落氛圍。後側還有外部拉鍊閉合插槽，上班族、通勤族可以放入經常使用的悠遊卡、門禁卡，使用上相當方便，貼心的設計更加分！

▲COACH SOFT TABBY 經典 SIGNATURE 丹寧柔軟單肩手袋，NT$19,800。（圖／COACH）

TROY BRUCH T MONOGRAM 迷你托特包

T字母組合是TROY BRUCH經典系列！這款迷你托特包採用優質皮革飾邊，配有可調節手柄和可拆卸斜挎肩帶。大小適中，可以輕鬆放入錢包、鑰匙和手機等日常用品，俐落的方正托特包型，上班背也相當適合，加上兩萬元有找的親民價位，還不趕緊入手一咖！

▲TROY BRUCH T MONOGRAM 迷你托特包，NT$14,900。（圖／TROY BRUCH）

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