試・開箱／冬天擦也不卡紋反乾的3款唇彩　添加頂級山茶花油每一抹都奢華

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

秋冬天氣乾燥，雙唇沒有好好保養的話，很容易出現乾紋或是緊繃感，想要擁有好氣色又可以打造零細紋美唇，以下這3款唇彩一定要Pick起來！奶霜狀質地可以輕鬆製造出平滑感的絲絨級唇妝效果，而且一抹立刻服貼，完全不會有卡紋問題，當然要擁有。

＃植村秀 無色限持色霧唇釉，售價1150元

以創新科技讓女孩驚艷的植村秀融合日系美學，在2月推出無色限持色霧唇釉全新6個色選，每一支都蘊含了日本頂級山茶花精油，柔霧感質地一抹就可以輕鬆打造出飽和唇色，從水潤蛻變成霧面的妝效不僅超持妝，也一點都不會讓人覺得緊繃乾燥，精心設計的曲線型刷頭，能更加完美服貼雙唇，輕鬆描繪完美唇形也超容易。

＃MAKE UP FOR EVER 藝術大師摩登裸霧唇膏筆，售價860元

擁有藝術家靈魂的MAKE UP FOR EVER將唇膏設計成優雅的筆狀，拿在手上更顯時髦態度，最受亞洲女孩歡迎的藝術大師摩登裸霧唇膏筆系列，再次增添7個限量色系，裸感玫瑰色調盲選都能超顯白，雖然是粉霧感的妝容效果，但使用起來卻相當絲滑保濕，一點都不會顯乾，連筆管也擺脫一貫黑色設計，改以很美的粉紅色調直擊少女心。

＃NARS 雲霧唇誘，7.5ml、售價1,000元

NARS總能抓住女人心中最性感的一面，其中，雲霧唇誘唇釉系列運用類似唇泥的質地，讓描繪唇形也能超療癒，一抹就擁有顯色的色彩，呈現出霧面時尚美唇時，完全不會反吸嘴唇水分，而且能夠完美修飾唇紋，打造出比裸唇更飽滿的唇妝效果，讓妳舉手投足瞬間都能擁有慵懶優雅的隨性女人味。