試・開箱／冬天擦也不卡紋反乾的3款唇彩　添加頂級山茶花油每一抹都奢華

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

秋冬天氣乾燥,雙唇沒有好好保養的話,很容易出現乾紋或是緊繃感,想要擁有好氣色又可以打造零細紋美唇,以下這3款唇彩一定要Pick起來!奶霜狀質地可以輕鬆製造出平滑感的絲絨級唇妝效果,而且一抹立刻服貼,完全不會有卡紋問題,當然要擁有。

#植村秀 無色限持色霧唇釉,售價1150元

以創新科技讓女孩驚艷的植村秀融合日系美學,在2月推出無色限持色霧唇釉全新6個色選,每一支都蘊含了日本頂級山茶花精油,柔霧感質地一抹就可以輕鬆打造出飽和唇色,從水潤蛻變成霧面的妝效不僅超持妝,也一點都不會讓人覺得緊繃乾燥,精心設計的曲線型刷頭,能更加完美服貼雙唇,輕鬆描繪完美唇形也超容易。

#MAKE UP FOR EVER 藝術大師摩登裸霧唇膏筆,售價860元

擁有藝術家靈魂的MAKE UP FOR EVER將唇膏設計成優雅的筆狀,拿在手上更顯時髦態度,最受亞洲女孩歡迎的藝術大師摩登裸霧唇膏筆系列,再次增添7個限量色系,裸感玫瑰色調盲選都能超顯白,雖然是粉霧感的妝容效果,但使用起來卻相當絲滑保濕,一點都不會顯乾,連筆管也擺脫一貫黑色設計,改以很美的粉紅色調直擊少女心。

#NARS 雲霧唇誘,7.5ml、售價1,000元

NARS總能抓住女人心中最性感的一面,其中,雲霧唇誘唇釉系列運用類似唇泥的質地,讓描繪唇形也能超療癒,一抹就擁有顯色的色彩,呈現出霧面時尚美唇時,完全不會反吸嘴唇水分,而且能夠完美修飾唇紋,打造出比裸唇更飽滿的唇妝效果,讓妳舉手投足瞬間都能擁有慵懶優雅的隨性女人味。