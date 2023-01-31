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王心凌「兩段式油保養」超實用　極乾肌、出國旅行必學！

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記者李薇／台北報導

藝人王心凌最近都在大陸工作，面臨當地氣候乾燥加上每天暖氣的吹送，肌膚更加缺水，最近她就在小紅書上分享自己身體保養的秘訣，不僅搜集了超多身體美容油，還有進階版的美膚技巧，一定要跟著學起來。

【身體美膚秘訣】

▲王心凌,保養,美容油。（圖／cyndiloves2sing IG）

1.油＋水更輕盈

王心凌就分享，很多人會覺得身體油不好推開，所以特別建議在洗完澡、身上還有一點水分的時候，可以用油全身塗抹，因為有水當介質，可以更容易把油推開，同時用量也會比較省，更適合怕黏膩、需要輕盈滋潤的女孩。

▲王心凌,保養,美容油。（圖／cyndiloves2sing IG）

2.油＋乳液／乳霜更滋潤

根據不同膚質跟當下的天氣狀況，王心凌建議，可以把身體油混合乳液或是乳霜使用，乳液適合喜歡清爽感的人、乳霜適合需要滋潤度高的人，混合比例也是依照當下的肌膚狀況來決定，越乾就是增加油的用量，讓潤澤度大幅提升。

▲王心凌,保養,美容油。（圖／cyndiloves2sing IG）

3.超乾潤膚法

像是去日本、韓國、歐洲等乾燥地區遊玩，就可以使用王心凌這招自創的超養潤身體美膚法，她建議，先按照第一招的方法，洗完澡立刻全身塗抹美容油，再用浴巾「按」乾多餘水分，避免剛塗好的油都被擦掉，接著開始臉部肌膚保養，最後再拿出美容油在身體局部乾燥或是全身使用，因為有第一招先打基底，後續再塗油就非常好推，比起乾燥肌膚直接用油還要滑順。

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關鍵字：

王心凌, 保養, 美容油

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