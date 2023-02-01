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陳美鳳日本行名牌帽出籠　與林俊傑隔海撞LV夯款

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▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝臉書）

▲陳美鳳戴著LV草間彌生聯名漁夫帽，與藍心湄在日本享美食。（圖／翻攝陳美鳳臉書）

記者陳雅韻／台北報導

陳美鳳與姊妹淘藍心媚正在日本旅行，整趟旅程猶如個人服裝秀，天天換帽子搭配造型，不僅時尚且保暖，身為資深精品大戶的她，沒有錯過熱騰騰的話題新品—LV（Louis Vuitton，路易威登）與日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）聯名的新帽子，隔海與歌手林俊傑撞同款了。

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝臉書）

▲拎著愛馬仕包的林俊傑欣賞藝術展，也戴26,600元的LV草間彌生聯名帽。（圖／翻攝jjlin IG）

讓陳美鳳與林俊傑「撞帽」的款式為LV x YK Painted Dots雙面漁夫帽，綴有草間彌生的彩色繽紛圓點印花圖案，另一面則是藍色牛仔布打造，並飾有她招牌的南瓜圖案與此次聯名的標誌，流露年輕活潑的風格。

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝臉書）

▲陳美鳳戴香奈兒帽與手套搭配長大衣保暖。（圖／翻攝陳美鳳臉書）

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝臉書）

▲穿著香奈兒長衫搭配圓球毛線帽的陳美鳳，在富士山前留下美麗倩影。（圖／翻攝陳美鳳臉書）

日本行除了亮出最新款的LV帽子，陳美鳳還輪流換戴可愛的圓球帽、香奈兒（CHANEL）Logo帽與日本設計師品牌山本耀司Y-3毛線帽，有趣的是她拿著包著超大草莓的大福拍照時，恰好戴著橘紅色的Y-3帽，相映成趣可愛極了。

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝臉書）

▲陳美鳳拿著草莓大福，與她的Y-3毛線帽相映成趣。（圖／翻攝陳美鳳臉書）

關鍵字：

陳美鳳, LV, Louis Vuitton, CHANEL, 香奈兒, 林俊傑

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