躺著也能瘦！超夯「睡眠減肥法」也能燃燒脂肪　5個關鍵小Tips必筆記

記者李薇／台北報導

瘦身可以說是不論男女老少都會關注的課題，想要擁有完美的身材曲線又懶得運動，那控制飲食跟掌握「睡眠」可以說是超級重要的關鍵，最近網路上就流行「睡眠減肥法」，只要睡得好，那就有機會變瘦。

「睡眠減肥法」的理論基礎，是科學家發現深度睡眠的狀態下，身體會分泌生長激素，將已經儲存的脂肪拿來轉化為能量或是修復身體，所以想讓脂肪更多更好的被燃燒，擁有良好、長時間的深度睡眠就很關鍵，以下就盤點5個讓睡眠品質更好的方式，讓你躺著也能輕鬆瘦。

1.溫度很重要

根據研究發現，大約攝氏18°C到20°C的環境溫度更有利於睡眠，太冷或是太熱都會讓人不易入睡，同時也會很容易醒來。

2.房間要夠暗

很多人睡覺都會開小夜燈，但其實最好的狀態下是處於黑暗的環境裡，不僅可以讓褪黑激素正常分泌，也會讓睡眠品質更好，不受到光源刺激。

3.睡前少滑手機

睡前看手機是現代人的生活習慣，要不滑很難，所以建議不要看太多刺激、懸疑或是需要動腦的內容，這樣會讓身心無法平靜進入睡眠，一點輕鬆、娛樂的內容稍微可以，但特別要注意時間，不要滑手機滑過頭，早點入睡更佳。

4.補充營養

建議在睡前可以適量補充一些維生素B1、維生素D、鈣、鉀、鎂、鋅等微量元素，可以讓睡眠品質更為提升，但注意不要過量攝取。

5.降低壓力

壓力過大很容易會造成皮質醇過高，進而導致難以入睡，最好的方式就是透過運動來緩解，真的不想動也可以用散步、冥想之類的活動取代。