安格斯12星座一周運勢1／30-2／5　收假後獅子要低調、水瓶春風得意

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

其實從上周開始，如果羊兒們多加留意，或許你也會發現身邊默默開始出現一些零星而意外的緣份。太陽自上周間的移轉，加上水星的回歸，對於所有牡羊座來說，近期正是鎂光燈聚集、魅力發散的時期，你本身的特質將讓你成為眾所注目的對象，這周出門前別忘了打點好自己，添些新裝，某些心動的不期而遇即將展開！

金牛座 4.21~5.20

休假－收假－上班這彷彿是從極樂到極繁忙的切換，也只有認真的金牛還能保有中上表現，特別是這周事業宮星象燦爛，才開工就會有不錯的表現，業務相關性質的牛，有機會接到大單，不過感情卻有走弱的跡象，與情人之間要小心誤會，試著重新校正彼此溝通的樞紐會更順！單身者桃花出現在職場，工作與感情將呈現正相關。

雙子座 5.21~6.20

雖然開年收假有點辛苦，不過投入職場就好比開啟一個新挑戰，對雙子來說充滿期待，而能結束沒完沒了的親友交際，也算是一種救贖，因此這周雙子工作事業版圖有擴張的傾向，受9宮的影響，也有至外地發展的契機，別輕易放棄有利的機會！感情發展的腳步可能在默默減速中，忙碌於工作之際也別忽略了身邊的他！

巨蟹座 6.21~7.21

星盤維持，運勢的排列組合變化不大，雖然收假後生活顯得忙碌緊繃，但大致上都算在自己能力範圍，只要克服心理上的厭世感，基本表現還算可圈可點！好消息是水星在7宮能為你帶來感情生活的滋潤，只要與自己喜歡的伴侶相處，就算偶爾拌嘴也十分甜蜜，新的年度也可培養共同的目標與興趣，讓彼此的默契與關係更進階。

獅子座 7.22~8.22

就算年節種種歡樂氛圍，也未必能洗去獅子身上沾染到的霉氣，這周獅子走入吉星力量相對偏薄的行運中，一切得靠自己，就算眼前好事發生，心情還是無法開懷，得小心朋友、親戚之間因誤會傳話造成口舌的糾紛，一時沒有做好危機處理，就可能小事化大、大事愈搞愈麻煩，近期試著低調點，或許能抵擋來勢洶洶的麻煩運。

處女座 8.23~9.22

處女座年後運勢表現不俗，看起來木訥的你，在職場上的表現十分穩健，即使沒有刻意求表現，周圍的人也會以你為主，年後這周正是你站上C位好好表現的時刻！單身的處女座可以在一些工作、公事互動場合中遇到跟你一樣有著相同興趣及聊得來的對象，已經有伴侶的也會在歡樂的節慶氣息中感情熱度持續加溫。

天秤座 9.23~10.22

天秤座似乎還沒從歡樂開心的年度假期中抽離，這周工作方面沒有太出人意料的亮點表現，不過好在也沒有太多失誤，大致能維持及格表現！此時的你對朋友的期待遠勝於情人，雖然桃花不是沒有，但是更著迷三五好友互動、天南地北暢聊的魅力，因此人氣大開，只是有情人的，得時刻把情人感受放在心上，別讓對方坐冷板凳！

天蠍座 10.23~11.22

與其說運勢不順，倒不如說年後的天蠍座對於自己的周遭生活或生涯有了更多想法，開始歷經充滿疑惑和矛盾的一周，最近的你對於過去理所當然的事有了動搖，會認真評估每個選擇的重要性，不再隨波逐流。這段時間愛情表現同樣令人捏把汗，特別是有情人者，與親密愛人之間的溝通還需要找到更合適的方式，硬碰硬不算是最有效的辦法。

射手座 11.23~12.21

從年假到上班這之間的收心操只要做得好，射手座的工作表現就不需擔心太多，難就難在假日時玩太瘋，本周可能有精神不濟、專注力不集中的狀況，職場上最好低調一點，把「生理時差」慢慢調好再求表現也不遲！這段時間工作上的壓力與煩惱很可能會轉嫁到感情上，加上金星也不太給力，單身者只能自求多福，別抱太高期望。

摩羯座 12.22~1.19

太陽持續坐鎮財宮，對摩羯來說彷彿注入了強心針，年後上班雖然無比厭世，但基本上摩羯都能吞下所有的不適應，以穩紮穩打之姿拿出平步青雲的工作表現！這段時間人際互動慢慢減淡，感情青黃不接，剛好適合專注在摩羯的強項上，不論是精進自己的專業，或是年初培養自己的第二專長，都是一個極佳的起始點。

水瓶座 1.20~2.18

水瓶座得到太陽充沛的陽性行星能量，即使只有使出六分力，也能有超過八分的表現，因此開年工作即使收心操沒做好、即使一整個慵懶，都無損長官對你的好印象，水瓶甚至可以在此時重新梳整自己的職涯，真的不開心，只要想清楚了也可以有其它打算！至於感情上同樣承接金星能量，近期與寂寞失落沾不上邊，能有一段春風得意期。

雙魚座 2.19~3.20

從悠哉的假期中一下子要轉入職場，就像人生從彩色切換到黑白，雙魚座整個水土不服的感受頗為強烈，雖然也想振作起來，但馬不停蹄的忙碌感將會讓你十分焦躁，這段時間顧好情緒和健康比什麼都重要，千萬別讓自己過度勞累和煩惱。這周情人或閨蜜會成為你生活中的力量，能在你迷惘不安時帶來安全感，人際運勢也有上升跡象。

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