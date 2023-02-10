早春精品包都太美！BV抓皺皮革意外時髦、孫仙愛牌好優雅

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新的一年時尚圈有什麼新玩意報到，搶先帶你看2023春夏精品包推薦，Gucci古馳、Bottega Veneta…各大精品牌的新手袋，替你把款式、價格全都整理好

Gucci古馳

Gucci Aphrodie系列

新一季最先看到是有著復古外觀的全新腋下包，靈感取自品牌經典GG元素，精心挑選柔軟山羊皮革打造而成，包身中間綴以70年代的雙G標誌，展現強烈的復古面貌。柔軟又輕盈的Aphrodie包分為不同尺寸和配色，隨包附有一條皮革背帶、一條金屬鍊帶，可依照場合搭配使用。

▲Aphrodite小號白色肩背鍊條包，NT$59,700。



▲（左）Aphrodite大號黑色肩揹提包，NT$79,000；（右）Aphrodite中號棕色肩揹提包，NT$70,000。



Bottega Veneta

Bottega Veneta Foulard系列

提及Bottega Veneta除了想到精湛皮革工藝，另一個應該就是品牌熱賣手袋Cassette，2023早春創意總監再拿Cassette卡帶包作文章，將包身的皮革運用抓皺方式呈現出Foulard絲綢般的效果，看似優雅又具當代時髦面貌。並且連同Arco托特包和水桶包也加入Foulard系列，更推出新穎配色供選擇。

▲Cassette 皮革抓皺肩背包，NT$ 112,600。



▲（左）Arco 皮革抓皺托特包，NT$138,000；（右）皮革抓皺水桶包，NT$91,400。



Valextra

Iside V手提包

孫藝真也愛背的義大利國寶級品牌Valextra，新的一年以象徵喜氣的紅色為經典包Iside V換上新配色，運用立體紋理Millepunte小牛皮革，搭配呼應米蘭建築的粉紅色菱錳礦石鎖釦，成為整個包的最大亮點，兼具極簡輪廓和華麗設計的手袋，是新年不能錯過的精品包選擇。除了熱戀紅之外，Valextra為經典包Iside V推出黑白刺繡款，適合低調風格的女生。

▲（左）Valextra Iside Mini熱戀紅色手提肩背包，NT$127,000。



CELINE

16小牛皮革迷你手提包

在品牌大使Lisa身上最新出現的，是從60年代CELINE典藏包款的略圓造型為靈感打造的16包，在新的一年推出迷你尺寸，採用柔軟細緻的小牛皮革，結合以製作珠寶方式打造的金屬鎖釦，突顯出品牌卓越的皮革工藝和製包技術，雖然包身變小，卻具有充足的收納空間。

▲CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包，NT$110,000。



▲CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包，NT$120,000。



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