Dunhill打造紳士衣櫥必備經典系列　蕭敬騰現身KENZO大秀

記者王則絲／台北報導

英國男裝品牌dunhill於2023秋冬帶來了紳士衣櫥必備的經典系列，本季以「頌贊經典」為主軸延伸，將傳統的男裝減輕重量，打造出更為休閒的正裝；日前於巴黎時裝周發表2023秋冬系列的KENZO，亦在本季著重融合日系與英倫風格，男星蕭敬騰力挺藝術總監Nigo現身大秀。

▲dunhill 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）



dunhill為慶祝品牌130年悠久的歷史，於2023秋冬回歸初心，旨在延續過往經典單品，揉合嚴謹而考究的英倫風範，保留著優雅、內斂的廓形和細節，但除去了不少過於束縛的重量，像是捨棄傳統英國男裝的內襯設計，使經典的紳士裝扮變得更為休閒舒適、同時增添現代感。

▲dunhill 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）



Nigo上任後滿一年，再次為KENZO端出精彩潮流的設計作品，日前發表2023秋冬系列上，蕭敬騰身著KENZO 2023春夏秀款條紋丹寧套裝現身力挺。

▲蕭敬騰出席KENZO 2023秋冬系列時裝秀。（圖／品牌提供）



KENZO於本季將美國、日本和英國的街頭文化互相融合，而展現英倫文化的同時，也以此系列為日前逝世的傳奇龐克教母Dame Vivienne Westwood致上崇高敬意。

剪裁以日本和服與正宗美國工作服為基礎，並涵蓋1960年代的摩登西裝款式，融合東西方的文化，例如無領束腰外衣、錐形褲和迷你裙；受到武士制服啟發的Y形夾克封口和寬大的箱形褶皺褲裙，以日本牛仔布重新詮釋，同時呼應英國的蘇格蘭短裙。

▲KENZO 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）