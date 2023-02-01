fb ig video ETtoday search mobile

Dunhill打造紳士衣櫥必備經典系列　蕭敬騰現身KENZO大秀

>

記者王則絲／台北報導

英國男裝品牌dunhill於2023秋冬帶來了紳士衣櫥必備的經典系列，本季以「頌贊經典」為主軸延伸，將傳統的男裝減輕重量，打造出更為休閒的正裝；日前於巴黎時裝周發表2023秋冬系列的KENZO，亦在本季著重融合日系與英倫風格，男星蕭敬騰力挺藝術總監Nigo現身大秀。

▲Dunhill、KENZO。（圖／品牌提供）

▲dunhill 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）

dunhill為慶祝品牌130年悠久的歷史，於2023秋冬回歸初心，旨在延續過往經典單品，揉合嚴謹而考究的英倫風範，保留著優雅、內斂的廓形和細節，但除去了不少過於束縛的重量，像是捨棄傳統英國男裝的內襯設計，使經典的紳士裝扮變得更為休閒舒適、同時增添現代感。

▲Dunhill、KENZO。（圖／品牌提供）

▲Dunhill、KENZO。（圖／品牌提供）

▲Dunhill、KENZO。（圖／品牌提供）

▲dunhill 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）

Nigo上任後滿一年，再次為KENZO端出精彩潮流的設計作品，日前發表2023秋冬系列上，蕭敬騰身著KENZO 2023春夏秀款條紋丹寧套裝現身力挺。

▲Dunhill、KENZO。（圖／品牌提供）

▲蕭敬騰出席KENZO 2023秋冬系列時裝秀。（圖／品牌提供）

KENZO於本季將美國、日本和英國的街頭文化互相融合，而展現英倫文化的同時，也以此系列為日前逝世的傳奇龐克教母Dame Vivienne Westwood致上崇高敬意。

剪裁以日本和服與正宗美國工作服為基礎，並涵蓋1960年代的摩登西裝款式，融合東西方的文化，例如無領束腰外衣、錐形褲和迷你裙；受到武士制服啟發的Y形夾克封口和寬大的箱形褶皺褲裙，以日本牛仔布重新詮釋，同時呼應英國的蘇格蘭短裙。

▲Dunhill、KENZO。（圖／品牌提供）

▲Dunhill、KENZO。（圖／品牌提供）

▲Dunhill、KENZO。（圖／品牌提供）

▲Dunhill、KENZO。（圖／品牌提供）

▲KENZO 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）

►巴黎男裝周／JIMIN現身DIOR秀人氣超高　LOEWE新造型網笑像「大蒜」

關鍵字：

dunhill, KENZO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

孔曉振42歲依舊零贅肉！瘦身秘訣公開　一天吃6餐維持逆天好身材

孔曉振42歲依舊零贅肉！瘦身秘訣公開　一天吃6餐維持逆天好身材

Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」 楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老 吳速玲曝「超強瘦身菜單」，喊話：偶爾保持飢餓感是好的 牛肉麵、臭豆腐超危險！營養師公開「夜市小吃熱量圖鑑」 李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開！大谷翔平小時候太萌了 40歲安海瑟薇穿羽絨衣還是辣翻！「藏入超迷你裙」筆直美腿太養眼 皮膚科醫師教「去頸紋秘訣」！3種類型紋路淡化保養全公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面