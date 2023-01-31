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番茄、菠菜都在內！營養師點名「12款當令蔬果」，多吃對身體有益

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▲▼營養師呼籲多吃「12款當令蔬果」 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲菠菜是當季蔬菜，多吃補充纖維質。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

雖然元宵節還沒有過，感覺還處在冬天的季節裡，但是「立春」到來，意味著冬季即將結束，營養師余朱青就在臉書呼籲，趕緊趁著冬季蔬果還在盛產期的時候，大口吃進纖維質豐富的當令蔬菜水果吧！她點名12款蔬果，跟著吃就沒錯！

#菠菜

含有豐富的維生素K，以及維生素Ｂ、Ｃ、鐵、鈣、蛋白質等，營養素相當豐富，也是蛋白質含量較高的葉菜類。

#芥菜

過年期間許多家庭必吃的長年菜，其β-胡蘿蔔素和鈣質含量高，還有多種抗氧化物質，可保護心血管健康。

▲▼營養師呼籲多吃「12款當令蔬果」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#香菜

富含維生素A、K、C，以及多種礦物質元素，根據研究多吃香菜可以促進肝臟運作功能，有良好的排毒效果。

#青蒜

優異的抗氧化食材，其獨特的辛辣味有不少人喜歡，很適合搭配臘肉一起炒，或是搭配香腸、烏魚子。

▲▼營養師呼籲多吃「12款當令蔬果」 。（圖／Pexels）

#蘿蔔

蘿蔔的營養成分豐富，可提升人體的免疫力，尤其當中的糖化酶還可分解致癌物質亞硝胺，因此也被認為是抗癌的蔬果。

#油菜

是蔬菜當中鈣質與維生素Ａ含量較高的低熱量蔬菜，而且它的鈣質比起黃豆中的鈣質更容易為人體所吸收。

▲▼營養師呼籲多吃「12款當令蔬果」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#番茄

番茄種類很多，可以當水果直接吃也能當蔬菜加熱烹煮，其所含有的茄紅素具有強大的抗氧化作用，可減少自由基的傷害。

#茼蒿

特殊的風味深受許多人喜歡，尤其冬天吃火鍋時更是不可少的食材，主要含有β-胡蘿蔔素、維生素A、Ｋ與膳食纖維。

▲▼營養師呼籲多吃「12款當令蔬果」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#草莓

酸酸甜甜且多汁的草莓富含維生素Ｃ又低熱量，是很好的水果，不過草莓容易有農藥殘留的問題，一定要清洗乾淨再食用。

#橘子

被美國癌症學會認定為30種抗癌蔬果汁一，富含維生素Ｃ、Ｂ群和鉀，以及可降低心血管疾病的柑橘多酚。

▲▼營養師呼籲多吃「12款當令蔬果」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#柳丁

和橘子一樣，都具有抗發炎、消除體內自由基的作用，而且其中的果膠成分還能幫助降低體內的膽固醇。

#棗子

清脆爽口的棗子不僅維生素Ｃ的含量比蘋果還要高20倍，鉀含量也很高，多吃能避免高血壓的發生機會。

▲▼營養師呼籲多吃「12款當令蔬果」 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

關鍵字：

營養師, 冬季蔬果, 健康

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