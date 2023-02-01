吳速玲曝「超強瘦身菜單」，喊話：偶爾保持飢餓感是好的

▲吳速玲正進行年後瘦身計畫。（圖／翻攝自FB/速玲媽咪，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

吳速玲日前自曝過年暴肥6公斤，目標是在15天瘦下5公斤，她在臉書分享，第一周的飲食控制很重要，飲食必須盡量清淡把胃口縮小，雖然吃少會餓，但是自我催眠很重要，偶爾讓身體保持飢餓感是好的，她也大方公開自己的瘦身菜單，給正在減重的人一些參考。

吳速玲啟動15天瘦身計畫，不少人詢問少吃會餓怎麼辦？她說：「減重會餓是一定的，但是自我催眠很重要，透過大腦告訴身體你這15天要這麼做，但是你會健康飲食，偶爾讓身體保持飢餓感是好的，現代的人大多都是餓了就吃，身體細胞少了自我修復的時間，所以我是支持讓身體有時間飢餓的，有了這樣的觀念，餓了會比較好過。」

但她分享有兩種情況暫不適合減重，第一是胃痛或是胃炎，第二就是生理期，她認為生理期前的食慾較難克制，若真的要進行瘦身計畫，建議生理期結束後再開始會比較好。

吳速玲減重菜單：

早餐

地瓜2條、大麥若葉青汁2包一大杯、雞胸肉一塊加一些白斬雞（冰箱剩菜）、茶一杯。

午餐

梅花豬一盒、菠菜一把、板豆腐半盒（都是用鰹魚高湯包川燙的，然後一定會沾辣椒醬）、橘子一顆。下午偷吃了3塊牛肉乾。

晚餐（5點前結束）

蔬果汁一杯。

她分享自己的減重方法就是168斷食法，控制8小時內進食，飲食方面我會盡量滿足，所以份量都是會吃飽的，每天水量喝足2000cc，午餐飯後有吃2顆薑黃幫助代謝，如果大家家裡有酵素的話，晚餐後吃也是不錯的。她坦承雖然不知道15天有沒有可能真的減掉5公斤，但原則就是就是簡單吃、早點吃，然後動一動，做家事也可以。