fb ig video ETtoday search mobile

吳速玲曝「超強瘦身菜單」，喊話：偶爾保持飢餓感是好的

>

▲▼吳速玲瘦身餐。（圖／翻攝自FB/速玲媽咪）

▲吳速玲正進行年後瘦身計畫。（圖／翻攝自FB/速玲媽咪，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

吳速玲日前自曝過年暴肥6公斤，目標是在15天瘦下5公斤，她在臉書分享，第一周的飲食控制很重要，飲食必須盡量清淡把胃口縮小，雖然吃少會餓，但是自我催眠很重要，偶爾讓身體保持飢餓感是好的，她也大方公開自己的瘦身菜單，給正在減重的人一些參考。

▲▼吳速玲瘦身餐。（圖／翻攝自FB/速玲媽咪）

吳速玲啟動15天瘦身計畫，不少人詢問少吃會餓怎麼辦？她說：「減重會餓是一定的，但是自我催眠很重要，透過大腦告訴身體你這15天要這麼做，但是你會健康飲食，偶爾讓身體保持飢餓感是好的，現代的人大多都是餓了就吃，身體細胞少了自我修復的時間，所以我是支持讓身體有時間飢餓的，有了這樣的觀念，餓了會比較好過。」

但她分享有兩種情況暫不適合減重，第一是胃痛或是胃炎，第二就是生理期，她認為生理期前的食慾較難克制，若真的要進行瘦身計畫，建議生理期結束後再開始會比較好。

吳速玲減重菜單：

▲▼吳速玲瘦身餐。（圖／翻攝自FB/速玲媽咪）

早餐

地瓜2條、大麥若葉青汁2包一大杯、雞胸肉一塊加一些白斬雞（冰箱剩菜）、茶一杯。

▲▼吳速玲瘦身餐。（圖／翻攝自FB/速玲媽咪）

午餐

梅花豬一盒、菠菜一把、板豆腐半盒（都是用鰹魚高湯包川燙的，然後一定會沾辣椒醬）、橘子一顆。下午偷吃了3塊牛肉乾。

晚餐（5點前結束）

蔬果汁一杯。

▲▼吳速玲瘦身餐。（圖／翻攝自FB/速玲媽咪）

她分享自己的減重方法就是168斷食法，控制8小時內進食，飲食方面我會盡量滿足，所以份量都是會吃飽的，每天水量喝足2000cc，午餐飯後有吃2顆薑黃幫助代謝，如果大家家裡有酵素的話，晚餐後吃也是不錯的。她坦承雖然不知道15天有沒有可能真的減掉5公斤，但原則就是就是簡單吃、早點吃，然後動一動，做家事也可以。

關鍵字：

吳速玲, 瘦身, 菜單

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老

楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老

Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

皮膚科醫師教「去頸紋秘訣」！3種類型紋路淡化保養全公開 吳速玲曝「超強瘦身菜單」，喊話：偶爾保持飢餓感是好的 番茄、菠菜都在內！營養師點名「12款當令蔬果」，多吃對身體有益 香港前女首富整面愛馬仕橘盒牆　老公挑77款逾6000萬包做公益 40歲安海瑟薇穿羽絨衣還是辣翻！「藏入超迷你裙」筆直美腿太養眼 孫芸芸開箱澳洲豪宅　睡醒無敵海景映眼簾、迴旋梯美翻 Angelababy開工扮「兔女郎」造型撞Jennie！　露螞蟻腰狀態沒輸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面