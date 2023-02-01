Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

▲Tiffany揭露與Nike聯名的銀製鞋刷引來網友砲轟。（圖／翻攝Tiffany IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.與運動品牌Nike日前同時在IG宣布合作，po出Nike鞋盒變成Tiffany藍、盒上招牌的勾勾則是白色的照片，並寫下「A Legendary Pair」（傳奇的一對），直接讓粉絲聯想到是聯名鞋，大呼「好想要」，未料相隔一天態勢反轉，因稍早Tiffany揭露聯名作為鞋刷、鞋把、鞋帶、哨子，讓大批網友傻眼，崩潰喊：「這是真的嗎？天大的笑話！」

▲Tiffany與Nike聯名銀製鞋把。（圖／翻攝Tiffany IG）

▲Tiffany與Nike聯名鞋帶。（圖／翻攝Tiffany IG）

看樣子這4項曝光的聯名作是真的，因為擔任Tiffany執行副總裁的LVMH集團總裁次子Alexandre Arnault，立刻在個人IG轉發，大秀Tiffany與Nike聯名的銀製鞋刷、鞋把、哨子，上面均鐫刻Tiffany & Co.與Nike招牌勾勾圖案，另一件聯名作則是Tiffany藍鞋帶。

▲Tiffany與Nike聯名的銀製哨子。（圖／翻攝Tiffany IG）

Tiffany於IG發布與Nike聯名的4項商品，立刻湧入大批負評，網友直呼這是一個天大的笑話，大罵「史上最隨便的聯名」，但也有粉絲不死心，敲碗等聯名鞋現身，希望日前Twitter帳號Nice Kicks揭露裝飾Tiffany元素的黑色Nike Air Force 1鞋真的是此次聯名作品之一。而時尚媒體《WWD》稍早獨家揭露真有此低筒聯名鞋的存在，黑色麂皮鞋面點綴Tiffany藍色的Nike勾勾，鞋跟裝飾Tiffany經典的銀牌，預計將於3月7日發售，定價約12,000元。

▲粉絲最期待Tiffany與Nike聯名鞋誕生。（圖／翻攝Tiffany IG）

▲時尚媒體《WWD》獨家揭露真的有Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837聯名鞋。（圖／翻攝WWD IG）