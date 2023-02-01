fb ig video ETtoday search mobile

新手也能學會！神級彩妝師Goss大叔教畫眉　3步驟就有完美眉型

>

▲▼ Goss大叔教畫眉秘訣 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲眉毛畫得好不好會影響整個妝容是否和諧、精緻。（圖／IG@hongsuzu、@hince_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@Goss

一個妝容好不好看，比起眼妝是否精緻，眉毛畫得好是更重要的關鍵，但眉毛看似面積不大，卻是許多人最苦手的部位，怎麼畫都畫不好。在YouTube擁有近400萬訂閱人數、紅遍全球的彩妝師「Goss大叔」Wayne Goss，近日就分享一套新手也能輕鬆學會的畫眉流程，只要3個步驟就能畫出最適合你自己的完美眉型。

▲▼ Goss大叔教畫眉秘訣 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼ Goss大叔教畫眉秘訣 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 1：先做眉型位置標記

畫眉的第一個動作就是要標記位置，Goss大叔也提到，現在有不少人以為眉頭要從鼻翼向上延伸的點開始，但其實不是，正確畫眉頭的位置應該從鼻樑對上去的點開始，這樣能幫助在視覺上讓鼻子看起來更係一點。因為眉頭的距離過寬，鼻子看起來就會更寬；相反地，眉頭往內畫一點、眉頭間距越窄，鼻子看起來就越細。

所以建議從鼻樑對上去的點做個眉頭的小標記，確定眉頭的位置後，找到眉毛拱起來之處就是眉峰的位置，最後從鼻翼連接眼角延伸出去的點，就是眉尾了，這樣就標記好整個眉毛的框架了。

▲▼ Goss大叔教畫眉秘訣 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼ Goss大叔教畫眉秘訣 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 2：填充眉毛

填充眉毛時先用非常輕的筆觸，用眉筆筆尖從眉頭向上畫出毛流，定好眉頭的起始點，再用筆頭開始畫眉毛前段，記得筆觸要往上，模仿眉毛原本生長的方向畫，畫到與眉峰的交匯處，筆觸要開始往下畫，反覆地從眉頭向上畫，到眉峰處反覆向下畫，填充好眉毛。

接著，畫眉毛底線時一定要以很輕手法的去畫，還要注意底線千萬別畫得太低，否則會讓妝容看起來很銳利、很兇，只需輕輕地畫、慢慢描，沿著最底下的眉毛畫，順著毛流方向微微上揚。畫眉尾時澤要沿著眉毛的走勢，精準地勾勒出眉尾，就能畫出完整眉型。

▲▼ Goss大叔教畫眉秘訣 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 3：在眉下使用遮瑕膏

畫好整個眉型後，用遮瑕膏再次突出眉型，但別用質地太滋潤的遮瑕，要選擇質地稍微乾燥的或奶油質地的遮瑕較佳。

用刷子沾取遮瑕膏後，掃在眉毛下方，一直掃到眉尾，接著用手指輕輕地拍開。遮瑕膏的顏色要比你的膚色淡一點，但也選不要太亮的色號，看起來才會更自然，也會讓妝容看起來更和諧。

▲▼ Goss大叔教畫眉秘訣 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼ Goss大叔教畫眉秘訣 。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃加分小技巧

最後Goss大叔更加碼一個小技巧，畫好眉型後，再用眉筆做一個步驟就可以讓你的眉眼更立體。用同一支眉筆，找到鼻樑下方連接鼻樑的凹陷處，輕輕地微微往上刷一下，用手指或眉筆的尾端慢慢地暈開，讓暈開的陰影和眉毛連接到一起，這樣能將眉毛和鼻樑連起來，讓輪廓更自然。

暈好眉筆打造的陰影後，可再用刷子沾點修容粉，在山根處輕輕掃一下，再從這個位置向上掃到眉毛，接著沿著鼻樑兩側反覆輕掃幾遍，這樣就能讓鼻樑的陰影和眉毛融合，讓鼻子的輪廓變得更清晰、更立體。

►神級彩妝師曝「定妝噴霧5大用法」超持妝！網狂推：真的有效

關鍵字：

美妝, 彩妝, 技巧, 眉毛, 眉型, 眉妝, 畫眉, 流程, 步驟, 方法, 秘訣, 彩妝師, 技巧

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

吳速玲曝「超強瘦身菜單」，喊話：偶爾保持飢餓感是好的

吳速玲曝「超強瘦身菜單」，喊話：偶爾保持飢餓感是好的

楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老 「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷 孔曉振42歲依舊零贅肉！瘦身秘訣公開　一天吃6餐維持逆天好身材 皮膚科醫師教「去頸紋秘訣」！3種類型紋路淡化保養全公開 40歲安海瑟薇穿羽絨衣還是辣翻！「藏入超迷你裙」筆直美腿太養眼 李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開！大谷翔平小時候太萌了 香港前女首富整面愛馬仕橘盒牆　老公挑77款逾6000萬包做公益

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面