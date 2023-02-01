新手也能學會！神級彩妝師Goss大叔教畫眉　3步驟就有完美眉型

▲眉毛畫得好不好會影響整個妝容是否和諧、精緻。（圖／IG@hongsuzu、@hince_official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@Goss

一個妝容好不好看，比起眼妝是否精緻，眉毛畫得好是更重要的關鍵，但眉毛看似面積不大，卻是許多人最苦手的部位，怎麼畫都畫不好。在YouTube擁有近400萬訂閱人數、紅遍全球的彩妝師「Goss大叔」Wayne Goss，近日就分享一套新手也能輕鬆學會的畫眉流程，只要3個步驟就能畫出最適合你自己的完美眉型。

Step 1：先做眉型位置標記



畫眉的第一個動作就是要標記位置，Goss大叔也提到，現在有不少人以為眉頭要從鼻翼向上延伸的點開始，但其實不是，正確畫眉頭的位置應該從鼻樑對上去的點開始，這樣能幫助在視覺上讓鼻子看起來更係一點。因為眉頭的距離過寬，鼻子看起來就會更寬；相反地，眉頭往內畫一點、眉頭間距越窄，鼻子看起來就越細。

所以建議從鼻樑對上去的點做個眉頭的小標記，確定眉頭的位置後，找到眉毛拱起來之處就是眉峰的位置，最後從鼻翼連接眼角延伸出去的點，就是眉尾了，這樣就標記好整個眉毛的框架了。

Step 2：填充眉毛



填充眉毛時先用非常輕的筆觸，用眉筆筆尖從眉頭向上畫出毛流，定好眉頭的起始點，再用筆頭開始畫眉毛前段，記得筆觸要往上，模仿眉毛原本生長的方向畫，畫到與眉峰的交匯處，筆觸要開始往下畫，反覆地從眉頭向上畫，到眉峰處反覆向下畫，填充好眉毛。

接著，畫眉毛底線時一定要以很輕手法的去畫，還要注意底線千萬別畫得太低，否則會讓妝容看起來很銳利、很兇，只需輕輕地畫、慢慢描，沿著最底下的眉毛畫，順著毛流方向微微上揚。畫眉尾時澤要沿著眉毛的走勢，精準地勾勒出眉尾，就能畫出完整眉型。

Step 3：在眉下使用遮瑕膏



畫好整個眉型後，用遮瑕膏再次突出眉型，但別用質地太滋潤的遮瑕，要選擇質地稍微乾燥的或奶油質地的遮瑕較佳。

用刷子沾取遮瑕膏後，掃在眉毛下方，一直掃到眉尾，接著用手指輕輕地拍開。遮瑕膏的顏色要比你的膚色淡一點，但也選不要太亮的色號，看起來才會更自然，也會讓妝容看起來更和諧。

＃加分小技巧

最後Goss大叔更加碼一個小技巧，畫好眉型後，再用眉筆做一個步驟就可以讓你的眉眼更立體。用同一支眉筆，找到鼻樑下方連接鼻樑的凹陷處，輕輕地微微往上刷一下，用手指或眉筆的尾端慢慢地暈開，讓暈開的陰影和眉毛連接到一起，這樣能將眉毛和鼻樑連起來，讓輪廓更自然。

暈好眉筆打造的陰影後，可再用刷子沾點修容粉，在山根處輕輕掃一下，再從這個位置向上掃到眉毛，接著沿著鼻樑兩側反覆輕掃幾遍，這樣就能讓鼻樑的陰影和眉毛融合，讓鼻子的輪廓變得更清晰、更立體。