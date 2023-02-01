牛肉麵、臭豆腐超危險！營養師公開「夜市小吃熱量圖鑑」

▲牛肉麵的湯鈉含量過高，淺嚐即可。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

逛夜市怎麼不吃點小吃？但是一攤接著一攤，管不住嘴的下場就是脂肪通通堆積上身，營養師高敏敏公開夜市小吃熱量圖鑑，原來牛肉麵熱量超高，豬血糕、營養三明治全都是發胖陷阱，吃之前先搞懂熱量，學會聰明吃才能讓身材不走樣。

#牛肉麵

牛肉麵看似無害，但熱量卻是逼近千卡，營養師高敏敏建議，想吃牛肉麵可改選清燉湯頭、牛腱肉、粗麵條組合，因為紅燒湯頭會添加豆瓣醬，這就是熱量來源，而牛腱肉油脂較少，是熱量較低的部位；粗麵條是因為體積較大，吸附的湯汁也會比較少。

#臭豆腐

豆腐是好的蛋白質，但是炸的臭豆腐熱量就翻倍跳，若是再把泡菜都塞到臭豆腐裡面一起吃，小心鈉含量直接破表，隔天水腫再加2公斤。

#玉米、豬血糕、米糕、米粉

夜市小吃處處是澱粉陷阱，像是玉米、豬血糕、米糕、米粉，就連肉圓的皮都是，還有勾芡的麵線和羹類，若有吃上述飲食，就要減少飯量，營養師提醒，尤其是血糖高的人更要避免這樣的澱粉來源。

#營養三明治

很多人愛吃的營養三明治的熱量也很高，主要是因為麵包是用炸的，再搭配厚厚的美乃滋，絕對是要注意的隱藏版高油脂食物。

#鹽酥雞

外層裹了一層粉，又放入鍋中油炸，所以熱量才會層層往上堆疊，食物熱量可以比原食材多2-5倍。

#糖葫蘆

糖葫蘆的熱量乍看不高，但是吃了這種包著糖衣的水果，建議就不要再喝含糖飲料，小心一天糖分攝取量會過高。

夜市小吃熱量圖鑑

牛肉麵(一碗) 870Kcal



涼麵(一盤) 653Kcal



珍珠奶茶(一杯) 650Kcal



鹽酥雞(一份) 600Kcal



營養三明治(一份) 585Kcal



大腸包小腸(一份) 582Kcal



臭豆腐(一盤) 565Kcal



蚵仔煎(一盤) 516Kcal



米糕油飯(一碗) 515Kcal



炒米粉(一盤) 510Kcal



滷肉飯(一碗) 500Kcal



什錦炒麵(一盤) 500Kcal



麵線(一碗) 415Kcal



肉羹湯(一碗) 370Kcal



肉圓(一顆) (324Kcal



花生粉豬血糕(一支) 321Kcal



烤玉米(一支) 315Kcal



碳烤香腸(一根) 295Kcal



潤餅(一條) 225Kcal



蕃茄蜜餞糖葫蘆 (一支) 100 Kcal



