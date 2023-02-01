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營養師教4招甩掉「過年肥」！加碼「不挨餓懶人菜單」外食也可以

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▲▼營養師教4招甩過年肥，加懶人菜單。（圖／翻攝unsplash,IG,品牌提供）

▲營養師分享年後輕鬆減肥的飲食秘訣。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

在長達10天的新年假期中，你是不是也抵擋不住美食的誘惑，加上熬夜、久坐少動，年後發現胖太多，想開啟瘦身計畫但又不想挨餓？營養師林韋孜就分享年後減肥懶人包，教你用4招幫助身體回歸輕盈，更加碼一套「不挨餓懶人菜單」，跟著做就能輕鬆有效瘦回來。

▲▼營養師教4招甩過年肥，加懶人菜單。（圖／翻攝unsplash,IG,品牌提供）

過年餐餐大魚大肉，年後想贖罪，不是只能靠節食餓肚子，林韋孜建議做好以下4件事，就能幫助調整體態。

＃5：2輕斷食

大餐後可安排輕斷食，一週挑2天只攝取500大卡，做「5：2輕斷食」。

＃低GI飲食

可選擇GI值低於55的低升糖食物，避免餐後血糖波動大。

＃增加運動頻率

一周至少安排2～3天進行30分鐘以上的運動，幫助脂肪燃燒。

＃攝取營養保健品

適當補充營養素、幫助代謝，例如維生素B群、薑黃。

▲▼營養師教4招甩過年肥，加懶人菜單。（圖／翻攝unsplash,IG,品牌提供）

除了以上4招飲食、生活調整方式，營養師也加碼分享一套「不挨餓的懶人菜單」，想調整飲食又不知如何下手的人可以參考看看。

＃早餐：無糖拿鐵或優酪乳1杯＋茶葉蛋1顆

＃午餐：有2個組合可選擇，可吃水果1份（以自己1顆拳頭為1份）＋低脂奶或無糖優格1杯；或是泰式打拋豬肉花椰菜米（297大卡）＋超商沙拉1份。

＃點心：水果1份（以自己1顆拳頭為1份）＋低脂奶或無糖優格1杯

▲▼營養師教4招甩過年肥，加懶人菜單。（圖／翻攝unsplash,IG,品牌提供）

＃晚餐：可選擇吃自助餐，挑選飯半碗＋肉類1格＋青菜3格；或是選擇三杯雞花椰菜米（283大卡）＋燙青菜1份

如果是男性，可以以上述菜單於每餐增加多1個拳頭的澱粉＋1顆蛋。

▲▼ 營養師教4招甩過年肥，加懶人菜單。（圖／翻攝unsplash）

最後林韋孜也提醒，還有4件事要多注意。

1.早餐一定要吃！畢竟身體餓了一整夜，相較於澱粉，蛋白質對於血糖的影響幅度沒那麼大，也能讓早晨精神更加專注；若無法執行168間歇性斷食，可試試早餐無澱粉，執行起來較容易。

2.只要注意烹調方式，例如川燙、不淋沙拉醬等等，原則上青菜均可無限吃，能增加飽足感和穩定血糖波動。

3.進餐順序建議以青菜>蛋白質>澱粉，細嚼慢嚥不要吃太快，避免血糖急速上升以及不小心吃太多，產生過飽、熱量攝取太多。

4.每日至少喝2000～2500ml的水分，幫助促進新陳代謝。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 過年, 年節, 發胖, 飲食, 秘訣, 減肥菜單, 營養師

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