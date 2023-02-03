冬天必備精品Logo毛衣！POLO小馬成經典、PRADA短版設計好時尚

實習記者黃麗頻／綜合報導

冬天最不能缺少的單品就屬毛衣了！而針織單品五花八門，要如何選擇是一大學問，以下精選4款精品Logo毛衣，不僅優雅經典還超耐看，穿幾季冬天絕對不是問題！

＃CELINE 羅紋羊毛連帽毛衣

承襲品牌一概的極簡風，選用100%羊毛製成，寬鬆剪裁配上品牌經典羅紋壓線設計，加上連帽衣領，一展美式復古氛圍，率性又時髦，最後在毛衣中間放置品牌Logo，簡單明瞭更顯精緻，整個冬天都舒適到不行。

▲CELINE連帽毛衣承襲品牌的極簡風，率性又時髦。（圖／翻攝自CELINE官網）

＃BALENCIAGA Logo女士提花圓領衫

將品牌標誌性寬鬆毛衣，以滿版Logo印花做為主要設計，密實的編織手法使毛衣更加保暖、精細，源自硬朗風格的四方剪裁設計，讓整體看起來有個性，帶點沉穩、神秘之感，毛衣邊緣飾以羅紋壓線，更添一絲舒適氛圍。

▲BALENCIAGA印花毛衣採用硬朗的剪裁風格，看起來帥氣有型。（圖／翻攝自BALENCIAGA官網）

＃PRADA 棉質圓領毛衣

短版上衣似乎成為現代人的衣櫃標配，PRADA這款棉質圓領毛衣正是此設計，短身剪裁富有現代感，採用羅紋針織壓線，使毛衣更具時尚感不顯呆板，添上三角標誌配以嵌花標誌，不僅代表著品牌意象，更為整體造型增加風采。

▲PRADA這款棉質圓領毛衣以短版剪裁設計，贏得眾人的目光。（圖／翻攝自PRADA官網）

＃POLO RALPH LAUREN 絞花羊毛羊絨圓領毛衣

POLO RALPH LAUREN這款經典圓領毛衣，採用義大利羊毛混紡羊絨，以紋理精巧的絞花編織成品，進而造就毛衣本體的柔軟垂墜感，以及極為修身的版型，標誌性的Polo Pony小馬圖案綴飾於左胸位置，一秒營造經典的俐落學院風。

▲POLO RALPH LAUREN的經典圓領毛衣絕對是衣櫃必備！（圖／翻攝自RALPH LAUREN官網）