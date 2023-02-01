fb ig video ETtoday search mobile

Tiffany x Nike夯鞋「詹皇」搶先穿　加碼秀聯名外套帥一波

>

▲▼詹皇穿Tiffany x Nike 。（圖／翻攝IG）

▲「詹皇」詹姆斯已搶先穿上Nike x Tiffany & Co. Air Force 1837鞋。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.與運動品牌Nike聯名商品曝光，討論度最高非名為Nike x Tiffany & Co. Air Force 1837鞋款莫屬，外媒揭露3月7日正式發售，但NBA湖人隊的天王球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今已穿上，他走路有風秀新鞋，仔細一看，連外套都是雙品牌的聯名設計！

▲▼詹皇穿Tiffany x Nike 。（圖／翻攝IG）

▲「詹皇」加碼秀出正反面都有雙品牌Logo的黑色棒球外套。。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

網友最想收藏的Nike x Tiffany & Co. Air Force 1837鞋，是為慶祝Air Force 1問世40周年而生，低筒的黑色麂皮鞋面裝飾Tiffany藍色的Nike勾勾，鞋跟點綴發想自Tiffany經典Return to Tiffany的銀牌，目前已知數量不多，會在Tiffany紐約旗艦店、SoHo店以及Nike北美少數經銷點銷售，定價約12,000元，台灣是否有機會開賣此夯鞋仍未知。

▲▼詹皇穿Tiffany x Nike 。（圖／翻攝IG）▲▼詹皇穿Tiffany x Nike 。（圖／翻攝IG）

▲Nike x Tiffany & Co. Air Force 1837鞋裝飾Tiffany藍色的Nike勾勾，鞋跟點綴銀牌。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

不用等品牌正式上市，精品大戶NBA球星「詹皇」詹姆斯已搶先穿上Nike x Tiffany & Co. Air Force 1837鞋，還加碼秀出正反面都有雙品牌Logo的黑色棒球外套。他不僅服裝行頭精彩，私下珠寶名錶也有看頭，曾一手戴兩條法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Alhambra幸運草手鍊，另一手戴瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼表）要價2,227,000元Royal Oak皇家橡樹Jumbo超薄腕錶50周年紀念款，相當吸睛。

▲▼詹皇穿Tiffany x Nike 。（圖／翻攝IG）

▲「詹皇」一手戴梵克雅寶Alhambra幸運草手鍊，另一手戴AP 2,227,000元皇家橡樹Jumbo超薄腕錶50周年紀念款。（圖／翻攝kingjames IG）

►Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

►ROSÉ開門樂收41萬Tiffany禮物　可愛心型包台灣買得到

關鍵字：

詹皇, Tiffany & Co., Tiffany, Nike, AP, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

孔曉振42歲依舊零贅肉！瘦身秘訣公開　一天吃6餐維持逆天好身材 楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老 吳速玲曝「超強瘦身菜單」，喊話：偶爾保持飢餓感是好的 牛肉麵、臭豆腐超危險！營養師公開「夜市小吃熱量圖鑑」 李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開！大谷翔平小時候太萌了 40歲安海瑟薇穿羽絨衣還是辣翻！「藏入超迷你裙」筆直美腿太養眼 香港前女首富整面愛馬仕橘盒牆　老公挑77款逾6000萬包做公益

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面