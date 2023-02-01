Tiffany x Nike夯鞋「詹皇」搶先穿　加碼秀聯名外套帥一波

▲「詹皇」詹姆斯已搶先穿上Nike x Tiffany & Co. Air Force 1837鞋。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.與運動品牌Nike聯名商品曝光，討論度最高非名為Nike x Tiffany & Co. Air Force 1837鞋款莫屬，外媒揭露3月7日正式發售，但NBA湖人隊的天王球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今已穿上，他走路有風秀新鞋，仔細一看，連外套都是雙品牌的聯名設計！

▲「詹皇」加碼秀出正反面都有雙品牌Logo的黑色棒球外套。。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

網友最想收藏的Nike x Tiffany & Co. Air Force 1837鞋，是為慶祝Air Force 1問世40周年而生，低筒的黑色麂皮鞋面裝飾Tiffany藍色的Nike勾勾，鞋跟點綴發想自Tiffany經典Return to Tiffany的銀牌，目前已知數量不多，會在Tiffany紐約旗艦店、SoHo店以及Nike北美少數經銷點銷售，定價約12,000元，台灣是否有機會開賣此夯鞋仍未知。

▲Nike x Tiffany & Co. Air Force 1837鞋裝飾Tiffany藍色的Nike勾勾，鞋跟點綴銀牌。（圖／翻攝alexandrearnault IG）



不用等品牌正式上市，精品大戶NBA球星「詹皇」詹姆斯已搶先穿上Nike x Tiffany & Co. Air Force 1837鞋，還加碼秀出正反面都有雙品牌Logo的黑色棒球外套。他不僅服裝行頭精彩，私下珠寶名錶也有看頭，曾一手戴兩條法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Alhambra幸運草手鍊，另一手戴瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼表）要價2,227,000元Royal Oak皇家橡樹Jumbo超薄腕錶50周年紀念款，相當吸睛。

▲「詹皇」一手戴梵克雅寶Alhambra幸運草手鍊，另一手戴AP 2,227,000元皇家橡樹Jumbo超薄腕錶50周年紀念款。（圖／翻攝kingjames IG）

