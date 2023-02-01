施柏宇搶穿Balenciaga「3XL運動鞋」迷倒韓妞　BV瑪莉珍鞋搭金扣環超美

記者鮑璿安／綜合報導

兼具休閒感的精品鞋款更能融入日常，即將發售的Balenciaga 3XL運動鞋，以放大處理效果與超寬廓形吸睛，《想見你》男星施柏宇日前赴韓宣傳時就搶先上腳，加持出帥氣潮流裝扮。而Bottega Veneta則帶來了偷偷增高的「瑪莉珍鞋」，簡直是少女心爆棚。

▲施柏宇穿著「3XL運動鞋」 。（圖／品牌提供）

▲3XL運動鞋多種配色，預計2月20日於台北微風信義與台中新光三越搶先發售。（圖／品牌提供）

施柏宇日前抵達南韓時穿著尚未發售的「3XL運動鞋」，順勢增加鞋款熱度，3XL運動鞋首次亮相於夏季23系列，以超寬廓形的鞋型增加辨識度，加上多塊大小不一的科技網眼材質拼接，結合猶如被放大鏡放大的邊緣細節，創新元素呼應「3XL」之名。另也帶來男女款三種配色黑白色、蛋殼色以及紅白藍色，預計2月20日於台北微風信義與台中新光三越搶先發售。





▲超模Hailey Bieber 私服造型。（圖／品牌提供）





▲（依序）Monsieur 漆亮皮皮鞋；Monsieur 格紋紋路皮鞋 。（圖／品牌提供）

▲Lug 金色扣環瑪莉珍鞋 。（圖／品牌提供）

同時Bottega Veneta也迎來全新鞋履單品，再次將工藝混融當代元素，像是超模Hailey Bieber 在私服造型中演繹的Monsieur 平底鞋，以洗鍊的輪廓線條，搭配上漆亮皮革或編織紋車縫，金色銅釦裝飾點亮整體。而偷偷增高的Swell 厚底鞋與 Lug 瑪莉珍鞋，絕對是少女們的首選，渾圓的鞋型很有童趣感，可與白襪搭配裝點日常。