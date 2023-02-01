fb ig video ETtoday search mobile

施柏宇搶穿Balenciaga「3XL運動鞋」迷倒韓妞　BV瑪莉珍鞋搭金扣環超美

>

記者鮑璿安／綜合報導

兼具休閒感的精品鞋款更能融入日常，即將發售的Balenciaga 3XL運動鞋，以放大處理效果與超寬廓形吸睛，《想見你》男星施柏宇日前赴韓宣傳時就搶先上腳，加持出帥氣潮流裝扮。而Bottega Veneta則帶來了偷偷增高的「瑪莉珍鞋」，簡直是少女心爆棚。

▲精品鞋款 。（圖／品牌提供）

▲施柏宇穿著「3XL運動鞋」 。（圖／品牌提供）

▲精品鞋款 。（圖／品牌提供）

▲精品鞋款 。（圖／品牌提供）

▲精品鞋款 。（圖／品牌提供）

▲3XL運動鞋多種配色，預計2月20日於台北微風信義與台中新光三越搶先發售。（圖／品牌提供）

施柏宇日前抵達南韓時穿著尚未發售的「3XL運動鞋」，順勢增加鞋款熱度，3XL運動鞋首次亮相於夏季23系列，以超寬廓形的鞋型增加辨識度，加上多塊大小不一的科技網眼材質拼接，結合猶如被放大鏡放大的邊緣細節，創新元素呼應「3XL」之名。另也帶來男女款三種配色黑白色、蛋殼色以及紅白藍色，預計2月20日於台北微風信義與台中新光三越搶先發售。

▲精品鞋款 。（圖／品牌提供）

▲超模Hailey Bieber 私服造型。（圖／品牌提供）

▲精品鞋款 。（圖／品牌提供）

▲精品鞋款 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Monsieur 漆亮皮皮鞋；Monsieur 格紋紋路皮鞋  。（圖／品牌提供）

▲精品鞋款 。（圖／品牌提供）

▲Lug 金色扣環瑪莉珍鞋 。（圖／品牌提供）

同時Bottega Veneta也迎來全新鞋履單品，再次將工藝混融當代元素，像是超模Hailey Bieber 在私服造型中演繹的Monsieur 平底鞋，以洗鍊的輪廓線條，搭配上漆亮皮革或編織紋車縫，金色銅釦裝飾點亮整體。而偷偷增高的Swell 厚底鞋與 Lug 瑪莉珍鞋，絕對是少女們的首選，渾圓的鞋型很有童趣感，可與白襪搭配裝點日常。

關鍵字：

施柏宇, Balenciaga, Bottega Veneta

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

孔曉振42歲依舊零贅肉！瘦身秘訣公開　一天吃6餐維持逆天好身材 楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老 吳速玲曝「超強瘦身菜單」，喊話：偶爾保持飢餓感是好的 牛肉麵、臭豆腐超危險！營養師公開「夜市小吃熱量圖鑑」 李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開！大谷翔平小時候太萌了 40歲安海瑟薇穿羽絨衣還是辣翻！「藏入超迷你裙」筆直美腿太養眼 香港前女首富整面愛馬仕橘盒牆　老公挑77款逾6000萬包做公益

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面