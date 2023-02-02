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「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！　第一名自找麻煩，旁人超有壓力

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▲▼星座 。（圖／IG＠tvn_drama）

▲把事情想得太複雜星座Top 3  。（示意圖／IG＠tvn_drama）

編輯／Ann

每個的思維方式都不太一樣，有些人把事情想得很簡單，自然就什麼煩惱都沒有了，相反有些人就是把事情複雜化，任何簡單的事情到他們手中，就好像無處下手，簡直是庸人自擾、自找麻煩，以下「把事情想得太複雜星座Top 3 」揭曉！

Top 3 雙魚座

雙魚座喜歡待在舒適圈裡頭，悠遊自在游來游去是最好，一旦有了一點點壓力出現，雙魚就會完全耐不住了，往往把簡單的事情越想越多、越想越復雜，是非常需要他人來開導的星座。而且雙魚很容易受到周圍朋友的情緒影響，若是低氣壓久了，就很難提起興致去解決問題。

Top 2 摩羯座

摩羯座天生有一套自己應對事情的哲學，只是往往聽不下去別人的想法，認為自己的路線是完美無誤的，殊不知有時候走了彎路，還把簡單的事情搞得很麻煩，所以摩羯缺少傾聽和交流，有時候容易困在自己的世界裡，也不喜歡團體生活，久而久之自己給自己很大的壓力，不見得比較省力。

Top 1 天蠍座

天蠍座心思敏感，做什麼事情都習慣深思熟慮之後才去下手，可偏偏這樣容易錯過了最佳時機，尤其是「船到橋頭自然直」這種理念和天蠍背道而馳，他們習慣先想得複雜一些，而且還希望身邊的人也一起多想一點，把朋友搞得有些壓力，打交道還是直來直往一些比較順暢。

 ►「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

關鍵字：

星座, 運勢, 天蠍座, 雙魚座, 摩羯座

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