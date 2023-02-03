亮・珠寶／Boucheron致敬「色票女王」　生前最愛胸針啟發繽紛作

▲英國女王伊莉莎白二世在世時，經常佩戴父母於1944年送她的Boucheron胸針。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

日前國際珠寶品牌於巴黎高級訂製服周期間，發表年度高級珠寶系列，Boucheron（寶詩龍）從英國女王伊莉莎白二世生前經常佩戴的Boucheron海藍寶石雙夾胸針獲得啟發，創作「Histoire de Style, Like a Queen」高級珠寶系列，18件作品不僅重現Art Deco裝飾藝術風格，也運用彩色寶石為作品注入繽紛色彩，呼應女王赫赫有名的色票式鮮亮穿搭，部分作品為轉換式設計，更添驚喜。





▲鑲嵌海水藍寶及美鑽的Boucheron雙夾胸針是女王的叔叔肯特公爵於1937年於倫敦購買。（圖／Boucheron提供，以下同）





▲Boucheron「Histoire de Style, Like a Queen」高級珠寶系列的Hypnotic Blue手環，最神似原創胸針。

女王伊莉莎白二世的叔叔肯特公爵，於1937年7月31日在Boucheron倫敦專賣店購入海藍寶石鑽石雙夾胸針，成為王室珍藏，1944年仍是公主身分的伊莉莎白獲贈此胸針作為18歲成年禮，非凡意義成為她一生最愛的胸針之一，在2012年6月5日的鑽石禧年慶典、2022年2月6日女王加冕70周年之際都別上此珠寶。Boucheron也由此激發靈感，創作「Histoire de Style, Like a Queen」高級珠寶系列，不僅重現這對天藍色胸針的輪廓，同時也進行解構，讓穿戴更自由。





▲Boucheron鑲嵌鑽石及的Frosty White項鍊，能自由轉化出6種組態。





▲模特兒佩戴Boucheron Green Garden 6.25克拉贊比亞枕型切割祖母綠戒指與分別鑲4.04、3.99克拉梨型切割祖母綠的可拆卸式耳飾。

最神似原創胸針為Hypnotic Blue手環，飾以凸圓型、長方型切割鑽石及海藍寶石並輔以藍色彩漆，更凸顯寶石色彩，而櫻桃紅紅寶石項鍊、粉紅色碧璽胸針、祖母綠耳環、3件一套的Color Blocks彩色寶石鑲鑽耳飾，都巧妙呼應女王著名的明亮色系服裝與帽飾；而別具巧思的轉化式設計，不能錯過鑲嵌超過1000顆美鑽與水晶的Frosty White項鍊，可自由拆下單只或成對胸針、項鍊下半部4條垂鍊也是獨立結構，共變化出6種佩戴方式。





▲Boucheron 3款一套的Color Blocks彩色寶石鑲鑽耳飾，呼應英國女王伊莉莎白二世鮮麗的衣著。

鑽石品牌De Beers也同步發表全新高級珠寶Metamorphosis by De Beers系列9件作品，首部曲Prelude套組運用不同彩色金屬、鑽石與鑲嵌方式展現四季風景變化，最具代表性是由4條鑽鍊構成的可轉換式項鍊，配上兩枚耀眼「徽章」展現奢華氣勢，徽章可拆下，4條鑽鍊亦可單獨佩戴，讓擁有者隨新變化樣式；同系列的耳掛也由4條垂墜鑽鍊象徵四季，末端均綴有1顆蝶蛹造型彩色鈦金屬墜，可摘下作為吊飾掛在隨附的手鍊上，完美演繹破蛹成蝶的意象。





▲Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Prelude耳掛， 2,190,000元。（圖／De Beers提供，以下同）





▲Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Prelude項鍊以4條不同材質與鑲嵌鍊子詮釋四季，10,250,000元。