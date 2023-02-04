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5款人氣「保養旅行組」出國玩必備　　帶一包開啟美麗儀式超方便

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實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著疫情逐漸解封，不少人開始踏上旅遊的腳步，而一組最省空間但完整的「保養套組」，絕對是行李箱裡必備的用品，《ET FASHION》精選5組人氣「旅行保養組」，讓你在旅途中輕鬆享受保養儀式！

＃Grown Alchemist 經典保養旅行組

Grown Alchemist這款「經典保養旅行組」，包含潔面露、化妝水、護唇膏、撫紋精華及修護日霜5種商品，並使用富有潮流感的透明小袋裝載，更不忘延續品牌從容的精神，基本的保養配備，讓你在旅途中輕輕鬆鬆就能延續美麗。

▲精選5組質感「旅行保養組」。（圖／翻攝自官網）

▲Grown Alchemist 經典保養旅行組，NT$1,500。（圖／翻攝自10/10 HOPE官網）

＃Absolution 玩色煥顏寵愛臉部保養組

來自法國的有機保養品牌，希望藉由有效率的方式來詮釋美的存在，這款「玩色煥顏寵愛臉部保養組」，包含去角質霜及4款不同功效的面膜，一次打包所有保養對策，讓你在面對各種肌膚問題時，都能迎刃而解，在旅途中擁有一張快樂的臉！

▲精選5組質感「旅行保養組」。（圖／翻攝自官網）

▲Absolution 玩色煥顏寵愛臉部保養組，NT$1,550。（圖／翻攝自10/10 HOPE官網）

＃Aēsop 啟程

Aēsop這款「啟程旅行組」包含7款商品，從護膚、身體保養，最後到個人衛生，一次到位，非常適合在旅行途中使用，幫助達到完美的個人保養，不僅能為缺水肌膚提供滋養，還能維護口腔衛生，讓你神清氣爽地抵達目的地。

▲精選5組質感「旅行保養組」。（圖／翻攝自官網）

▲Aēsop 啟程，NT$1,750。（圖／翻攝自Aēsop官網）

＃品木宣言 小樹旅行好肌運組

品木宣言這款「小樹旅行好肌運組」，內含明星商品「青春無敵靈芝光潤機能水」等7件商品，包括潔面慕斯、面膜、精華等，從洗卸到後續保濕、養膚通通都有，輕盈、修護、穩膚一次到位，出遊肌膚閃亮亮不再是夢！

▲精選5組質感「旅行保養組」。（圖／翻攝自官網）

▲品木宣言 小樹旅行好肌運組，NT$ 2,800。（圖／翻攝自品木宣言官網）

＃SAWAA 海｜輕盈柔嫩組

來自MIT的SAWAA也有推旅行組！在「海｜輕盈柔嫩組」套組中，包含化妝水及精華液，除了能平衡肌膚油脂外，還能達到緊緻修護的功效，此外，品牌更貼心在組合中，添加真絲眼罩，讓你在旅行中能睡一場舒適的美容覺！

▲精選5組質感「旅行保養組」。（圖／翻攝自官網）

▲SAWAA 海｜輕盈柔嫩組，NT$3,060。（圖／翻攝自SAWAA官網）

關鍵字：

旅行保養組, 旅行組, Grown Alchemist, Absolution, Aēsop, 品木宣言, SAWAA

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