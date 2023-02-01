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IG辣模超逼人體態登Versace廣告！　新季低腰緊身褲、大勢深紫色好燒

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記者鮑璿安 ／台北報導

以電影《控制》Gone Girl 而走紅的美國模特兒艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski），此次登上Versace 2023年春夏女裝形象廣告，演繹起皮革緊身衣、連身裙單品，展現她一貫的火辣風格，完全彰顯「人間Versace」本色。

▲艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski） 。（圖／品牌提供）

▲艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）登上Versace 2023年春夏女裝形象廣告  。（圖／品牌提供）

「Versace女性堅強自信、目標明確，而且總是備受推崇的領袖。本季，我為她塑造了黑色或色彩鮮亮的奪目造型。本季不可或缺的設計是黑色鏤空連身裙，並配以經典的黑色皮大衣。」 品牌創意總監Donatella Versace 這樣形容，也難怪會選中Emily Ratajkowski出鏡演繹，她前衛自信態度難以取代，首套造型是黑色羊毛西裝外套，內搭深紫紅色Orchid Barocco印花雪紡連身裙，鮮明配色呼應當紅包款Greca Goddess肩背包，揮灑濃烈的Y2K風格。

▲艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski） 。（圖／品牌提供）

▲緊身衣褲造型搶眼 。（圖／品牌提供）

第二套造型Emily Ratajkowski以西裝外套搭配牛仔布和深灰色金屬細節的中空套裝，完美襯托緊實腹肌與逆天比例。去年（2022）7月Emily Ratajkowski也曾演繹Miu Miu 秋冬廣告大片「Character Study」，化身復古又甜美的校園女孩，呈現不敗的格紋上衣以及低腰褲造型，淡妝與長髮加持，給人意想不到的驚喜。

關鍵字：

艾蜜莉瑞特考斯基, Emily Ratajkowski, Versace, 2023年, 春夏

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