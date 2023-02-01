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「南朋友」要去當兵了！回顧南柱赫經典角色，白易辰魅力無法擋

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實習記者黃麗頻／綜合報導

日前剛結束《Vigilante非法正義》的拍攝，「南朋友」南柱赫隨即宣布將於3月入伍，不少粉絲心都碎了；出道將近9年，南柱赫也累積不少作品，其中《如此耀眼》李俊河帶他走向演藝巔峰，《二十五，二十一》白易辰也成為他的人生角色，一起來看看「南朋友」還有什麼優秀的作品吧！

＃《Who Are You－學校2015》韓以安

南柱赫在《學校2015》中飾演高中游泳選手「韓以安」，悶騷調皮的個性加上姣好的臉蛋、健壯的好身材，超級養眼！其中韓以安圍繞在雙胞胎的情感糾葛以及內心世界的掙扎，「南朋友」將其詮釋完美，讓觀眾印象相當深刻，首次出演男主角便獲得肯定！

＃《舉重妖精金福珠》鄭俊亨

說到《舉重妖精金福珠》，想必許多人都會搖起CP大旗吧！與《學校2015》一樣，南柱赫再次飾演體大生游泳選手「鄭俊亨」，活潑搞笑的陽光性格，與李聖經滿滿的「CP感」，以及收放自如的演技，將愛情、親情、友情詮釋到位，讓他開始聲名大噪，更奪得MBC演技大賞的「男子新人賞」！

＃《如此耀眼》李俊河

睽違兩年回歸電視劇，南柱赫藉由《如此耀眼》李俊河一角，躍上演藝生涯的轉捩點，在劇中挑戰一人分飾三角的他，真摯演技讓大眾對「南朋友」大改觀；更沒因為與一票資深前輩對戲，而使人出戲，反而將李俊河的憂鬱、沉默演繹得惟妙惟肖，李俊河會成為他的「人生角色」當之無愧！

＃《二十五，二十一》白易辰

《二十五，二十一》不僅帶紅金泰梨，南柱赫更藉由此劇躍升演藝生涯的另一個巔峰，在劇中飾演一名家道中落的公子哥「白易辰」，將對世界的失望、害怕詮釋得活靈活現，他利用細膩的情感表現，將觀眾深深帶入劇情中，更散發出滿滿的魅力，「白易辰」再次圈粉一波。

＃《浴血圍城88天》世武

改編自高句麗時代的史詩級傳奇故事，南柱赫在電影《浴血圍城88天》中飾演太學學子「世武」，戲份不亞於趙寅城及朴誠雄，帥氣的古裝造型、俐落傑出的武打戲份，連導演都稱讚：「不需要指示，就演出想要的樣子。」此外，他更以此角色奪下青龍獎「最佳男子新人獎」的殊榮！

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