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5方法學會如何愛自己　戒掉不健康的「討好模式」、自我肯定超重要

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▲開心,微笑。（圖／取自pexels）

▲學會以下5種方法，愛自己其實並不難！（圖／取自pexels，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

「愛自己」、「善待自己」大概是這個時代最常聽到的口號、標語，不過說起容易做起難，該如何真正實踐「愛自己」，而不是空口白話呢？學會以下5種方法，愛自己其實並不難！

＃坦然面對曾經的過錯，能夠原諒自己

愛自己的人有能力接受過去犯下的錯誤，不會否認過去，或一味沉浸在自我悔恨中；可以面對自己的缺點和過失，能客觀看待這些東西在生命裡存在的意義，從中汲取養分，不斷調整自己以避免重蹈覆徹，並獲得提升和成長。

▲悲傷,憂鬱。（圖／取自pexels）

＃關心自我感受，遠離自己痛苦的人和事

在某些情況下，我們因為害怕衝突，或出自於好人心態，不自覺進入一種「討好模式」，時常做出違背自我意願的行為，或是強迫自己持續承受痛苦；而真正的愛自己，是在接受到內心發出「我不想要」的信號時及時抽離，讓自己回到健康的身心狀態中。

＃自我肯定，不會輕易因為外界的評價而動搖

「我是怎麼樣的人？」對自己來說很重要，並且這種認知是依據自我的意識，而不是別人的價值觀來建立；一個易受外界評價影響的人，很容易陷入自我苛責和懷疑中，不僅會變得焦慮，更會失去與他人建立真實、深度連結的機會。

▲悲傷,憂鬱。（圖／取自pexels）

＃看到自我的侷限時，有能力承認和接納自己。

一個愛自己的人必須自我坦率，能感知到自己真實的想法和外部的現實，誠實地承認自己的現狀，但同時接納這樣的自己，不僅僅是自我批判而已；不要為自身侷限感到焦慮，並能基於客觀的自我價值去行動和生活。

＃一定程度地滿足自我需求

人有慾望和需求是一件正常的事，在合理範圍內滿足自己的需求，是對自我的尊重和重視。這能幫助我們建立自我關愛，並從中獲得快樂。假如我們能滿足一些內在動機激發的需求，而不是外部因素加諸的需求，能體驗到的幸福和成就感會更高。

▲悲傷,憂鬱。（圖／取自pexels）

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關鍵字：

愛自己, 學會愛自己, 自我成長

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