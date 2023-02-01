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BLACKPINK全員熱愛「行李箱小車車」　Lisa玩瘋差點摔車！

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記者王則絲／台北報導

正在舉行世界巡迴演唱會的韓女團BLACKPINK，走到哪都會颳起旋風，不論是舞台造型、私下出遊使用的單品⋯⋯通通引爆話題，而成員們近期經常亮相這台「行李箱小車車」也順勢爆紅，她們不只是用來在後台代步使用，甚至還騎上舞台，時常被捕捉到玩得相當開心的模樣，尤其是Lisa有一回甚至玩到差點摔車，嚇壞身旁保鑣。

▲Blackpink行李箱小車車。（圖／翻攝自 ＩＧ）

▲BLACKPINK成員們騎著「行李箱小車車」上舞台。（圖／翻攝自推特）

演唱會上Jennie騎著這台行李箱小車車載著Jisoo，Rosé則是載著Lisa，在舞台上與粉絲們互動，到了後台她們也騎著行李箱小車車路過擠滿粉絲的通道，四人玩耍的畫面在網路上瘋傳，讓粉絲們也關注起了她們所騎的究竟是什麼。

▲Blackpink行李箱小車車。（圖／翻攝自 ＩＧ）

▲Blackpink行李箱小車車。（圖／翻攝自 ＩＧ）

▲BLACKPINK成員們經常騎著行李箱電動車玩耍。（圖／翻攝自IG）

乍看之下以為她們只是坐在一般的行李箱上滑行，但其實這是一台貨真價實的電動車，來自Airwheel所推出的「智能騎型電動行李箱」，顧名思義就是「可以騎的行李箱」，坐上去也不會擠壞，規格為20吋登機行李箱，可直接登機相當方便，當你走不動時，一鍵即可切換成電動車模式，乘載重量可達到110公斤，不過想當然速度不求快，最大時速13公里已經十分足夠，而續航力部分最多可行駛8～10公里，經過加大的輪胎，有防滑減震的效果，USB接口還可當做隨身行動電源使用。

▲Blackpink行李箱小車車。（圖／翻攝自 ＩＧ）

▲Blackpink行李箱小車車。（圖／翻攝自 ＩＧ）

▲這款「行李箱小車車」被BLACKPINK這麼一騎之後，搜尋度爆表，你也被燒到了嗎？（圖／翻攝自Airwheel）

關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, Jennie, Jisoo, Rose, Rosé, 行李箱, 電動車, 行李箱小車車

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