fb ig video ETtoday search mobile

換季敏感乾燥有解！3個關鍵美肌步驟　照表操課絕對還妳水光肌

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、pexels

天氣忽冷忽熱，即將進入春季時節，肌膚敏感也會跟著到來，要怎樣才能讓狀態維持完美穩定呢？建議可以透過3個大方向：減擔、保濕、強健屏障，讓容易敏感的問題可以達到舒緩，同時也養成健康好膚質。

▲FANCL,IPSA,契爾氏,敏感,保養,肌膚,美容。（圖／pexels）

＃減擔

肌膚需要滋養的成分其實不需要很多，過多繁複的保養程序跟成分添加，其實都容易造成肌膚負擔，尤其是正在敏感的狀態下，更容易引發嚴重的反彈，建議挑選不要過多添加，最好是零酒精、香精跟防腐劑的成分，可以更溫柔的養護好受傷的肌膚。

＃保濕

在肌膚已經敏弱的狀態下，就先別想那些美白、抗老的事情，做好基礎保濕、穩定最關鍵，只要把這一項顧好，肌膚就有自動補水、屏障強化的機能，所以加強保濕水潤很重要；另外，像是美白跟抗老有部分成分會比較刺激，不太建議在肌膚失衡的狀態下使用。

▲FANCL,IPSA,契爾氏,敏感,保養,肌膚,美容。（圖／pexels）

＃強健屏障

將肌膚角質層做好補水之後，最重要的就是防護絕對要謹慎，透過有修護功能的單品讓肌膚強健起來，用保濕為基底、另外補充營養能量，更重要的是外出同時做好防曬，能夠讓肌膚完成全方位的保護。

【推薦單品】

＃FANCL 膠原修護肌底液，30ml、售價900元

▲FANCL,IPSA,契爾氏,敏感,保養,肌膚,美容,。（圖／品牌提供）

無添加的FANCL以安全為宗旨，推出多款保養單品，其中，最適合秋冬乾燥肌膚的膠原修護肌底液，裡面完全不含酒精、香精、防腐劑，只保留肌膚所需成分，運用分子極細緻的水解膠原蛋白α、月見草精華、保濕磷脂質與香甜豌豆花精華，保濕同時也能夠補充營養能量，讓肌膚重現緊緻澎潤。

＃契爾氏 全面精準修復霜，50ml、售價1700元

▲FANCL,IPSA,契爾氏,敏感,保養,肌膚,美容,。（圖／品牌提供）

從紐約社區藥房起家的契爾氏以高效保養守護女孩肌膚，日前更推出全新的全面精準修復霜，是一款溫和有效的萬用霜，小到眼周、唇周及臉部，大到手肘、膝蓋等全身部位，一條就可以搞定任何乾燥不適的狀況，內含膠體燕麥活萃、β-葡聚醣、菸鹼醯胺，搭配上獨家仿膚分層修復技術，夠更輕盈修護損害。

＃IPSA ME自律循環液舒緩系列，175ml、售價2150元

▲FANCL,IPSA,契爾氏,敏感,保養,肌膚,美容,。（圖／品牌提供）

IPSA以幾近客製化的美膚方案，呵護各種不同狀況的肌膚，其中，舒緩系列不添加酒精、香料、色素成分，總共有4種不同滋潤度的乳液可供選擇，即使是油性肌膚也能夠獲得最佳的保養對策，不僅安撫肌膚不安狀態，還能重現光澤彈力。

 ►超適合「姊弟戀」三大星座男！TOP 1容易有小情緒，姊姊才能安撫給安全感

►超無腦「傻瓜瘦身法」必學！記得3原則就能輕鬆瘦

►跟著女星買香水！林智妍最愛甜甜冠軍香、Tiffany玫瑰花香百搭又優雅

關鍵字：

FANCL, IPSA, 契爾氏, 敏感, 保養, 肌膚, 美容

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

減肥必看！周揚青「辣妹曲線」靠5大方式維持　一天吃兩餐、量比種類更重要 眼周一老視覺年齡加10歲！頂級「奶油眼霜」療癒質地奢寵肌膚 私密處總是出狀況？內褲是健康關鍵：棉質素色最佳、跟衣物分開洗才對 冬天衣服總有霉味？裝滿洗衣機、浸泡過久都是錯誤觀念 韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主 學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長 星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面