換季敏感乾燥有解！3個關鍵美肌步驟　照表操課絕對還妳水光肌

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、pexels

天氣忽冷忽熱，即將進入春季時節，肌膚敏感也會跟著到來，要怎樣才能讓狀態維持完美穩定呢？建議可以透過3個大方向：減擔、保濕、強健屏障，讓容易敏感的問題可以達到舒緩，同時也養成健康好膚質。

＃減擔

肌膚需要滋養的成分其實不需要很多，過多繁複的保養程序跟成分添加，其實都容易造成肌膚負擔，尤其是正在敏感的狀態下，更容易引發嚴重的反彈，建議挑選不要過多添加，最好是零酒精、香精跟防腐劑的成分，可以更溫柔的養護好受傷的肌膚。

＃保濕

在肌膚已經敏弱的狀態下，就先別想那些美白、抗老的事情，做好基礎保濕、穩定最關鍵，只要把這一項顧好，肌膚就有自動補水、屏障強化的機能，所以加強保濕水潤很重要；另外，像是美白跟抗老有部分成分會比較刺激，不太建議在肌膚失衡的狀態下使用。

＃強健屏障

將肌膚角質層做好補水之後，最重要的就是防護絕對要謹慎，透過有修護功能的單品讓肌膚強健起來，用保濕為基底、另外補充營養能量，更重要的是外出同時做好防曬，能夠讓肌膚完成全方位的保護。

【推薦單品】

＃FANCL 膠原修護肌底液，30ml、售價900元

無添加的FANCL以安全為宗旨，推出多款保養單品，其中，最適合秋冬乾燥肌膚的膠原修護肌底液，裡面完全不含酒精、香精、防腐劑，只保留肌膚所需成分，運用分子極細緻的水解膠原蛋白α、月見草精華、保濕磷脂質與香甜豌豆花精華，保濕同時也能夠補充營養能量，讓肌膚重現緊緻澎潤。

＃契爾氏 全面精準修復霜，50ml、售價1700元

從紐約社區藥房起家的契爾氏以高效保養守護女孩肌膚，日前更推出全新的全面精準修復霜，是一款溫和有效的萬用霜，小到眼周、唇周及臉部，大到手肘、膝蓋等全身部位，一條就可以搞定任何乾燥不適的狀況，內含膠體燕麥活萃、β-葡聚醣、菸鹼醯胺，搭配上獨家仿膚分層修復技術，夠更輕盈修護損害。

＃IPSA ME自律循環液舒緩系列，175ml、售價2150元

IPSA以幾近客製化的美膚方案，呵護各種不同狀況的肌膚，其中，舒緩系列不添加酒精、香料、色素成分，總共有4種不同滋潤度的乳液可供選擇，即使是油性肌膚也能夠獲得最佳的保養對策，不僅安撫肌膚不安狀態，還能重現光澤彈力。