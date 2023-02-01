金裕貞滿滿蕾絲刺繡禮服上身　童星肉感消失變身華麗公主超美！

記者李薇／台北報導 圖／you_r_love IG、denicheur.official IG

童星金裕貞近年作品超多，自從《雲畫的月光》之後，又接連演出《先熱情地打掃吧》、《便利店新星》、《紅天機》等戲劇，最近更是在IG曝光接下來的舞台劇《莎翁情史》拍攝的畫報，只見她身穿一襲白色蕾絲刺繡禮服，美出新天際，簡直女大十八變，越來越漂亮。

金裕貞4歲就出道，很多觀眾都是看著她長大，從以前肉肉臉的形象，可以說是越變越優雅，不僅臉蛋更修長，長相也變得更為細緻，最近她在IG上分享的照片，更是為新舞台劇宣傳，她身穿一件相當華麗的蕾絲透紗禮服，高領荷葉邊跟身上滿滿的珠飾、亮片刺繡，搭配她溫柔捲度的公主頭，真的讓她突破過去清新自然的形象，頗有高雅貴氣的感覺。

襯托金裕貞精緻形象的單品，出自南韓高級訂製服品牌Dénicheur的設計，很多韓星跟藝人都曾選擇過該品牌的禮服，穿得最出眾的，絕對是韓韶禧在之前為韓漫《惡女是懸絲木偶》代言的畫報，當時她身上穿的藍色繞頸禮服，運用大量蕾絲、閃鑽堆疊出禮服綁帶，裙襬也是透過滿滿的圖騰刺繡，製造出精緻繁華的氛圍，穿起來真的氣質滿分。

除了這兩位演員，像是歌手IU、宣美、張員瑛等女星的打歌服，也經常都會選擇該品牌的單品，做工細緻又浮誇的風格，穿起來不僅舞台效果十足，也讓整體表演質感更顯精緻，可以說是明星們的御用品牌。