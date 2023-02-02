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Jessica「挖腰串珠裙」罕曬火辣身材　引來王心凌大讚：So Sexy

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記者王則絲／台北報導

前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）近日前往巴黎參與時尚盛會，獲邀出席ZADIG&VOLTAIR 2023秋冬時裝秀，日前Jessica於IG上連發美照，只見她身上穿著一件彩色串珠而成的低胸挖腰洋裝，包覆不住火辣的身材，更加碼轉身放送美背與纖腰，罕見性感造型引來「甜心教主」王心凌讚嘆：「So Sexy.」

▲Jessica。（圖／翻攝自IG）

▲Jessica。（圖／翻攝自IG）

▲Jessica穿著火辣裙裝在飯店窗景前開心擺拍。（圖／翻攝自IG@jessica.syj）

Jessica因參演陸綜《乘風破浪的姐姐》，在華語國家的知名度更上層樓、圈粉無數，亦獲得許多時尚品牌的青睞，近日她飛往巴黎參加時尚活動，並於入住的巴黎雅典娜飯店中展開她的晚間派對，身著華麗服裝、手中拿著香檳，看來相當開心。

▲Jessica。（圖／翻攝自IG）

▲GERMANIER串珠系列設計。（圖／翻攝自IG@kevingermanier）

在Jessica連發的美照圖輯中，只見她身穿設計師品牌GERMANIER的彩色串珠洋裝，十分深V低胸之外，兩側挖腰設計凸顯腰身，轉到背後更是大面積裸背，如此性感火辣的造型對Jessica來說著實罕見，令粉絲們直讚太辣了！甚至引來「甜心教主」王心凌留言：「So sexy, miss u my babe.」Jessica也回覆想念之情，並表示很懷念先前一同參加節目時度過的有趣時光，顯現兩人之間的情誼。

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關鍵字：

Jessica

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