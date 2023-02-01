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小心5大因素讓你「痘痘長不停」！　太常洗臉、愛喝牛奶都中

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▲▼5大因素讓痘痘粉刺長不停。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲小心有些飲食習慣，其實就是讓你長痘的元兇。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@thanks_kim

痘痘粉刺是最多台灣人備受困擾的肌膚問題之一，明明過了青春期，但痘痘依舊反覆長不停，好不容易消了，沒多久就又冒出三五顆，讓人不勝其煩。如果你也有一直冒痘的狀況，很可能是因為以下5個因素，快來看看你中了幾個？

▲▼5大因素讓痘痘粉刺長不停。（圖／翻攝unsplash,IG）

1.常喝牛奶

被許多人視為健康食物的牛奶，其中有些成分會影響痘痘生成，加重的痘痘情況，而且脫脂牛奶的致痘作用比全脂牛奶還強，所以容易長痘痘的人，建議盡量少喝牛奶，要喝也要選全脂牛奶別選脫脂。

2.生活習慣

兩頰邊或耳朵附近總是常長痘痘的人，可以留意一下自己是不是有用手托腮的習慣，或是講電話時手機經常整個貼合在臉部肌膚上。人的手上和電話其實有很多細菌，不知不覺就會讓把細菌抹到臉上，增加感染風險，進而讓粉刺痘痘長不停。

▲▼5大因素讓痘痘粉刺長不停。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲油炸類食物會刺激皮脂分泌，加重痘痘情況。（圖／翻攝pexels）

3.含糖飲料或油炸類食品

像是汽水、果汁、珍珠奶茶等飲品的含糖量都很高，而糖分會間接刺激皮脂腺，使得皮脂分泌量增加，讓出油、痘痘情況變得更嚴重。另外，像是炸雞、鹹酥雞等油脂含量高的油炸類食物，也會刺激皮脂腺分泌，加重粉刺、痘痘狀況，若真的要吃也建議可將最油的外層炸皮剝掉。

▲▼5大因素讓痘痘粉刺長不停。（圖／翻攝unsplash,IG）

4.過度清潔

過度清潔也會導致痘痘情況加重，建議可使用溫和的氨基酸潔顏產品，一天用潔面乳洗臉次數以1～2次為佳，即使是大油皮，最多也別超過3次，而且不一定每次都要使用潔顏產品，可穿插清水清洗。

5.保養品挑選

檢查一下平常使用的乳液、面霜等保養品的成分中，是否含有一些有致痘風險成分，像是含有硬脂酸、肉豆蔻酸、棕櫚酸等字樣的成分。

關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 冒痘, 長痘, 原因, 飲食, 食物, 清潔

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