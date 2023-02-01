鄭恩彩粉紅花裙仙氣爆棚！李多熙水煮蛋肌亮到反光超誇張

記者李薇／台北報導 圖／dahee0315 IG

女星對於肌膚保養都相當重視，不僅要維持完美膚況，才能讓自己更上鏡，妝容當然也要增添自信美麗，以下就盤點近期兩大韓系女星愛用的單品，身為愛美的妳不妨也可以跟著照抄。

＃鄭恩彩：肌膚之鑰 氣墊粉餅

鄭恩彩近期為愛用的肌膚之鑰全新氣墊粉餅，拍攝一系列仙氣十足的畫報，擁有濃眉大眼的她換上一身透明粉紅紗裙，上面綴滿絕美的粉紅色花朵，帶有些許自然感的盤髮展現出清新又優雅的好氣質，乾淨底妝更是讓她造型滿分的關鍵。

另外一組大片，則是換上了一套白色緞面質感的連身裙，透過雙臂的皺褶展現出溫柔女人味，更加俐落的低盤髮，讓她看起來頗有幹練的職場女性風格，妝容僅靠雙唇製造出水透紅潤，沒有過多色調的眼影跟頰彩呈現出妝容，卻意外看起來精緻大氣。

＃李多熙：LAVIEN 乳霜

最近在戲劇上有很多作品的李多熙，最近也為代言保養品牌LAVIEN的乳霜系列拍攝全新畫報，只見她的肌膚呈現出超細緻水光感，完全就是她自己最喜歡的水煮蛋般狀態，不僅看起來超平滑，連毛孔也細到幾乎看不見，可見保養超扎實。

李多熙對肌膚的狀態要求超高，她曾經在受訪的時候說過，「我覺得肌膚看起來完美無瑕很重要，所以很注重膚況表現，拍戲的時候，底妝幾乎都是自己畫的，所以對粉底特別感興趣，會去找適合自己的單品」，只要一用到自己喜愛的單品，幾乎完全不會變心，直接回購8年超厲害。