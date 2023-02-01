fb ig video ETtoday search mobile

買一瓶就送粉紅戀愛包裝！送女孩絕不撞香的5款「殿堂級香水」

>

記者李薇／台北報導

情人節準備好要用什麼禮物讓另一半驚喜呢？香水也許是個很不錯的好主意，選對香氛感覺就像是住進對方的心裡，隨時隨地都不分開，以下就盤點多款厲害的香水系列，身為男友準備一一試香起來了！

＃Acqua di Parma 格調系列無限木蘭淡香精，100ml、售價9100元

▲帕爾瑪之水,Acqua di Parma,嬌蘭,CREED,ARMANI,雅詩蘭黛,香水,情人節。（圖／品牌提供）

帕爾瑪之水（Acqua di Parma）旗下的格調系列是屬於較頂級的產品線，從去年在台推出無限木蘭淡香精之後，就立刻受到香迷的喜愛，清冷淡雅的氣息，噴上身整個人都立刻尊貴了起來，這次針對情人節再次推出限定包裝，繁茂的玉蘭花瓣在棱鏡般的光芒中綻放，典雅又精緻，同系列還有身體乳霜、潔膚露、護手霜等單品，疊擦可以打造更持久的香氣。

＃嬌蘭 藝術沙龍恣情茉莉淡香精，100ml、售價13000元

▲帕爾瑪之水,Acqua di Parma,嬌蘭,CREED,ARMANI,雅詩蘭黛,香水,情人節。（圖／品牌提供）

茉莉向來有加溫感情的作用，嬌蘭最高級的藝術沙龍系列，在日前推出恣情茉莉淡香精，調香師特別選用了兩種茉莉花：珍貴的卡拉布里亞茉莉和印度小花茉莉，運用全新的視角讓這向來性感的味道更顯清幽浪漫，展現出它身為白色花朵專有的純潔，明媚氣息聞過立刻就上癮，同時又不失專屬女性的輕盈柔美。

＃CREED 迷蹤，75ml、售價11800元

▲帕爾瑪之水,Acqua di Parma,嬌蘭,CREED,ARMANI,雅詩蘭黛,香水,情人節。（圖／品牌提供）

頂級製香品牌CREED不僅深受豪門名媛喜愛，連韓團MAMAMOO最性感代表華莎也被它擄獲，而這一款迷蹤是從芭蕾舞者搖曳的身姿汲取靈感，運用清新的茉莉堆疊層次，輔以突尼西亞橙花、晚香玉、千葉玫瑰，展現出華麗又具有浪漫感的香氣。

＃ARMANI 高級訂製淡香水花園系列－香格里拉茶園，100ml、售價7500元

▲帕爾瑪之水,Acqua di Parma,嬌蘭,CREED,ARMANI,雅詩蘭黛,香水,情人節。（圖／品牌提供）

一般市面上很少見到的茶香調，在ARMANI的高級訂製淡香水花園系列就可見其蹤影，這支香格里拉茶園運用綠茶、紅茶、柑橘等香氣，讓清新芳香跟紅茶的煙燻木質調完美融合，搭配上柑橘明亮氣息，擁有洗滌靈魂般的氣息，讓人用過就回不去。只要購買1瓶就可以享有情人節訂製愛心禮盒包裝服務。

＃雅詩蘭黛 雋永工藝探索香氛系列，100ml、售價7580元

▲帕爾瑪之水,Acqua di Parma,嬌蘭,CREED,ARMANI,雅詩蘭黛,香水,情人節。（圖／品牌提供）

從去年情人節就上市的雋永工藝探索香氛系列，以優雅的線條包裝設計，展現出其高貴的地位，8個味道包含了茶香、花香、果香與木質調，不管是可愛風格還是帥氣中性，都可以一併滿足，長效鎖香的科技讓香味可以持續一整天，打造完美造型的最後一步就靠它。買一瓶就直接有戀愛禮盒包裝。

 ►超適合「姊弟戀」三大星座男！TOP 1容易有小情緒，姊姊才能安撫給安全感

►超無腦「傻瓜瘦身法」必學！記得3原則就能輕鬆瘦

►跟著女星買香水！林智妍最愛甜甜冠軍香、Tiffany玫瑰花香百搭又優雅

關鍵字：

帕爾瑪之水, Acqua di Parma, 嬌蘭, CREED, ARMANI, 雅詩蘭黛, 香水, 情人節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

減肥必看！周揚青「辣妹曲線」靠5大方式維持　一天吃兩餐、量比種類更重要 眼周一老視覺年齡加10歲！頂級「奶油眼霜」療癒質地奢寵肌膚 私密處總是出狀況？內褲是健康關鍵：棉質素色最佳、跟衣物分開洗才對 冬天衣服總有霉味？裝滿洗衣機、浸泡過久都是錯誤觀念 韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主 學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長 星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面