買一瓶就送粉紅戀愛包裝！送女孩絕不撞香的5款「殿堂級香水」

記者李薇／台北報導

情人節準備好要用什麼禮物讓另一半驚喜呢？香水也許是個很不錯的好主意，選對香氛感覺就像是住進對方的心裡，隨時隨地都不分開，以下就盤點多款厲害的香水系列，身為男友準備一一試香起來了！

＃Acqua di Parma 格調系列無限木蘭淡香精，100ml、售價9100元

帕爾瑪之水（Acqua di Parma）旗下的格調系列是屬於較頂級的產品線，從去年在台推出無限木蘭淡香精之後，就立刻受到香迷的喜愛，清冷淡雅的氣息，噴上身整個人都立刻尊貴了起來，這次針對情人節再次推出限定包裝，繁茂的玉蘭花瓣在棱鏡般的光芒中綻放，典雅又精緻，同系列還有身體乳霜、潔膚露、護手霜等單品，疊擦可以打造更持久的香氣。

＃嬌蘭 藝術沙龍恣情茉莉淡香精，100ml、售價13000元

茉莉向來有加溫感情的作用，嬌蘭最高級的藝術沙龍系列，在日前推出恣情茉莉淡香精，調香師特別選用了兩種茉莉花：珍貴的卡拉布里亞茉莉和印度小花茉莉，運用全新的視角讓這向來性感的味道更顯清幽浪漫，展現出它身為白色花朵專有的純潔，明媚氣息聞過立刻就上癮，同時又不失專屬女性的輕盈柔美。

＃CREED 迷蹤，75ml、售價11800元

頂級製香品牌CREED不僅深受豪門名媛喜愛，連韓團MAMAMOO最性感代表華莎也被它擄獲，而這一款迷蹤是從芭蕾舞者搖曳的身姿汲取靈感，運用清新的茉莉堆疊層次，輔以突尼西亞橙花、晚香玉、千葉玫瑰，展現出華麗又具有浪漫感的香氣。

＃ARMANI 高級訂製淡香水花園系列－香格里拉茶園，100ml、售價7500元

一般市面上很少見到的茶香調，在ARMANI的高級訂製淡香水花園系列就可見其蹤影，這支香格里拉茶園運用綠茶、紅茶、柑橘等香氣，讓清新芳香跟紅茶的煙燻木質調完美融合，搭配上柑橘明亮氣息，擁有洗滌靈魂般的氣息，讓人用過就回不去。只要購買1瓶就可以享有情人節訂製愛心禮盒包裝服務。

＃雅詩蘭黛 雋永工藝探索香氛系列，100ml、售價7580元

從去年情人節就上市的雋永工藝探索香氛系列，以優雅的線條包裝設計，展現出其高貴的地位，8個味道包含了茶香、花香、果香與木質調，不管是可愛風格還是帥氣中性，都可以一併滿足，長效鎖香的科技讓香味可以持續一整天，打造完美造型的最後一步就靠它。買一瓶就直接有戀愛禮盒包裝。