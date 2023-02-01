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先別急著買收納用品！「6個技巧」讓房間立刻整潔

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▲▼「6個技巧」讓房間立刻整潔。（圖／Unsplash）

▲維持居家空間整潔也是大學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

有時候靜不下心，是因為家裡太過雜亂，生活環境的確可以改變一個人的內心狀態，其實室內整潔的秘訣不僅只是收納，歸納以下原則可以讓你家裡煥然一新，看起來更舒服。

#每個物品有自己的位置

有時候家裡亂是因為東西亂擺，建議把家裡的每一件物品安排固定位置，在使用後能快速歸位，想要使用的時候也能方便找到，不浪費任何時間。

▲▼「6個技巧」讓房間立刻整潔。（圖／Unsplash）

#按照使用頻率擺放

安置東西的時候，建議依據使用頻率歸類擺放，常用的東西可以放在明顯好拿取的位置，少使用的東西可以收起來放在高處或是隱蔽的位置，這樣一來使用很順手，用不到的東西也不會來擾亂視線。

#每樣東西就留一件

現代人空間有限，有時候雜亂是因為東西太多，想要整潔記得首要準則就是別任意囤物，東西夠用就好，千萬別貪多，放在櫃子裡積灰的物品就趕快丟掉吧！相信你日後也不會拿出來用。

▲▼「6個技巧」讓房間立刻整潔。（圖／Unsplash）

#別急著買收納用品

收納前請先好好整理一番，將東西去蕪存菁，別只忙著收納，這樣有可能收了很多再也不會使用的東西，不僅是佔空間又浪費整理的時間。

#掌握疊放原則

空間有限，擺放東西就更需要技巧，收納時盡量往高處疊，牆上擺放掛勾也是好幫手。

▲▼「6個技巧」讓房間立刻整潔。（圖／Unsplash）

#統一物品顏色

想要看起來整潔，視覺感非常重要，若是家裡以淺色風格為主，盡量東西都選同一個色系，不要買跳躍色系，否則擺放起來會突兀。

關鍵字：

收納, 整潔, 技巧

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