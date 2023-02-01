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在他身邊感覺舒服！「5個徵兆」說明正處於戀愛最佳狀態

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▲▼「5個徵兆」說明正處於戀愛最佳狀態 。（圖／FB/SBS drama、tvN drama）

▲檢測一下你們是否正處於戀愛最佳狀態。（圖／翻攝自FB/tvN drama、SBS drama，以下同）

編輯／Lily

不少人一談戀愛就會幸福肥，恩為戀愛讓人愉悅感到快樂，究竟什麼樣的戀愛是愛情中的「最佳狀態」呢？網友列出7條準則參考，若你們只要符合5條，說明現在真的太幸福啦！

#在他身邊就覺得舒服

兩個人相處起來有說不完的話，或總愛沒有目的的閒聊，即便沒話說也不會覺得尷尬，或許談起戀愛來並非轟轟烈烈，但是相處起來舒服，感覺平凡也幸福。

▲▼「5個徵兆」說明正處於戀愛最佳狀態 。（圖／FB/SBS drama、tvN drama）

#心裡話只想對方說

是你的戀人也是最好的朋友，不管有任何心事，第一時間只想和對方說，正是這些雞毛蒜皮的小事，一點一滴累積成彼此的信賴與幸福。

#願意扶持陪伴

需要人陪的時候，他就在身邊，當你需要自己空間時，你們也有各自的天地可發揮，即便沒有時時刻刻黏在一起，兩人的心依舊緊緊相連。

▲▼「5個徵兆」說明正處於戀愛最佳狀態 。（圖／FB/SBS drama、tvN drama）

#可以吵架，但不輕易分手

日常生活中總會有意見不合的時候，兩人會吵架溝通，但絕不會賭氣說分手，兩人願意共同解決，不會遇到問題就放棄兩人的感情。

#溝通和關心不能少

談戀愛最怕的就是猜忌，適度的溝通是必要的，在不停溝通中可以更了解對方，給予另一半需要關心，也因為如此，兩人間的信賴感也就更深。

▲▼「5個徵兆」說明正處於戀愛最佳狀態 。（圖／FB/SBS drama、tvN drama）

#在他面前可以當個孩子

在另一半面前不需要隱藏自己，想哭就哭、想笑就笑，他愛的就是最原始的你，不用迎合他，你就只管安心做你自己。

#有共識成為更好的人

好的愛情不是因為你遇到了一個優秀的人而變優秀，而是兩個普通人願意在交往的歲月裡，一起進步成長，成為更好的自己。

關鍵字：

愛情, 戀愛, 最佳狀態

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