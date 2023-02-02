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多喝水真的能減肥！研究證實喝水3大優點：提高熱量消耗

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▲▼ 多喝水真的能減肥 。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲多喝水不僅有益健康，也能幫助減肥。（圖／翻攝IG@babebani、@sachi_fujii_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash

不少現代人，比起喝水更愛喝飲料，不僅喝水量不足，甚至有人常一整天都沒喝水，但你知道嗎？多喝水不僅有益健康，還能幫助減肥！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，水分的補充對於體重控制來說也很重要，還有研究發現，補充水分對於體重控制有以下3大優點，減肥老是沒效果、想維持身材的人快來看！

▲▼ 多喝水真的能減肥 。（圖／翻攝unsplash,IG）

1.提高靜態能量消耗

研究發現，喝下500ml水分，10分鐘後能夠提高靜態能量消耗24%～30%，至少持續60分鐘，所以喝水能夠幫助增加代謝。

2.餐前喝水降低食慾

研究發現，餐前喝水能夠提高飽足感，降低用餐食慾，用餐時會減少13%的熱量攝取，尤其中老年人效果更為明顯。

▲▼ 多喝水真的能減肥 。（圖／翻攝unsplash,IG）

3.取代飲料

飲料大多是糖分高的空熱量食物，無形中就會讓你喝下過多熱量，如果每天都用喝水取代飲料，可大幅減少熱量攝取，至少可減少9%熱量。

▲▼多喝水真的能減肥！研究證實3優點。（圖／翻攝ＩＧ）

▲每日喝水量建議由個人體重來計算。（圖／翻攝IG@nutruelife）

而一天該喝多少水才算足夠？蕭瑋霖表示，每日喝水量應為體重（kg）X 30～35ml，以體重60kg的成人為例，一天喝水量應至少喝到1800～2100ml；也可參考「肥胖醫學會」建議的「53535喝水口訣」，在三餐前30分鐘，分兩次喝足500ml水分，在兩餐之間喝足300ml水分。

最後蕭瑋霖也提醒，多喝水雖然有益身體健康、能幫助體重控制，但過量飲水也不好，每小時喝水不要超過800～1000ml。另外，在控制體重上，除了多喝水，還要搭配運動、飲食及作息調整更重要。

►營養師教4招甩掉「過年肥」！加碼「不挨餓懶人菜單」外食也可以

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 體重控制, 喝水, 多喝水, 優點, 益處, 營養師

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