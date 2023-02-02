fb ig video ETtoday search mobile

情人節限定美妝登場！SK-II青春露買1送3、Bobbi Brown超萌愛心禮盒

>

▲▼情人節限定美妝盤點。（圖／品牌提供）

▲許多美妝品牌都為了情人節推出限定美妝或禮盒包裝。

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供

每年2月的重點，最不能錯錯過就是充滿浪漫氛圍的情人節！各大美妝品牌除了推出情人節限定彩妝、香氛或包裝，更獻上客製化刻字、滿額贈或限定組合等各種超划算的優惠活動，像是SK-II就以最經典的青春露推出限定優惠禮盒；嬌蘭則是推出試香就能獲得香氛小禮，官網免費升級情人節限定包裝和客製化刻字服務等好康活動。

Bobbi Brown芭比波朗

2022冬季一上市就大受歡迎的「金緻緞光唇膏」，如絲緞般的微霧光澤和溫柔色選，讓人一擦上就能打造出溫柔啵啵美唇，尤其是#64琥珀奶茶、#04赤茶酒紅、#113琥珀咖啡等3款色選，更被稱為「溫柔告白色」，是男生看了也喜歡的約會色，情人節撩男妝必備。

▲▼情人節限定美妝盤點。（圖／品牌提供）

▲▼情人節限定美妝盤點。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 金緻緞光唇膏，NT$1,400。

Bobbi Brown也特別為情人節推出超可愛又實用的「愛心隨身鏡禮盒」，即日起～2/14活動期間，凡購買任2正貨唇彩，即可獲贈愛心隨身鏡＋愛心禮盒包裝，超萌的粉色愛心禮盒，讓送的人有面子、收的人開心。

▲▼情人節限定美妝盤點。（圖／品牌提供）

▲購買2支唇彩即可獲得超可愛「愛心隨身鏡禮盒」。

Guerlain嬌蘭

為迎接一年最浪漫的節日，嬌蘭於全台專櫃推出「BEE MY CRUSH花語蜜意 傳遞浪漫」活動，即日起至2/14活動期間，至嬌蘭全台百貨櫃點體驗香氛諮詢，並進入嬌蘭官方LINE帳號參加「花語占卜測驗」，即可憑結果截圖兌換專屬「情人節浪漫花語香氛禮」，包含「花草水語針管香水」X1、撒上占卜結果最合的花草水語香氣的「花語」小卡，以及撒上推薦搭配疊香（花草水與香氛）的情人節粉紅緞帶，一次就能帶回多款香氛。

▲▼情人節限定美妝盤點。（圖／品牌提供）

▲到專櫃體驗香氛諮詢，就能獲得情人節香氛小禮。

此外，即日起凡於嬌蘭線上旗艦店下單，不限金額、無需加價即可享有「限量情人節粉紅緞帶包裝」。官網更提供獨家香水、唇膏彩殼客製化刻字服務，以及不須加價的個人化訊息小卡，送另一半或是趁機送禮給好姊妹都很適合。

▲▼情人節限定美妝盤點。（圖／品牌提供）

▲於官網下單即可享有情人節限定包裝，還有獨家香水、唇膏彩殼刻字服務。

SK-II

SK-II今年特別為浪漫情人節打造精美搶眼的限定禮盒及包裝，並搭配超經典人氣商品「青春露」，推出「青春露情人節限定禮盒」，印有「LOVE YOU AS YOU ARE」字樣的愛你禮盒，內含青春露230ml＋亮采化粧水30ml＋全效活膚潔面乳20g＋肌活能量活膚霜15g，相當於買青春露就送3小瓶及限定禮盒包裝。

▲▼情人節限定美妝盤點。（圖／品牌提供）

▲SK-II 青春露情人節禮盒，NT$6,500。

此外，即日起，凡消費滿NT$2,900即可附贈「愛你精美包裝袋」乙個；消費滿NT$6,500，即可附贈「愛你精美禮盒」乙個。

▲▼情人節限定美妝盤點。（圖／品牌提供）

▲消費滿額即可即可獲得情人節限定包裝袋或禮盒包裝。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 香氛, 情人節, 限定, 禮盒, 包裝, SK-II, 嬌蘭, Guerlain, Bobbi Brown

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

小心5大因素讓你「痘痘長不停」！　太常洗臉、愛喝牛奶都中

小心5大因素讓你「痘痘長不停」！　太常洗臉、愛喝牛奶都中

BLACKPINK全員熱愛「行李箱小車車」　Lisa玩瘋差點摔車！

BLACKPINK全員熱愛「行李箱小車車」　Lisa玩瘋差點摔車！

孔曉振42歲依舊零贅肉！瘦身秘訣公開　一天吃6餐維持逆天好身材 「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！　第一名自找麻煩，旁人超有壓力 在他身邊感覺舒服！「5個徵兆」說明正處於戀愛最佳狀態 星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯 韓韶禧、車銀優神顏組合拍廣告！「平價衣穿成精品」超甜互動嗨翻 楊穎短髮超逆天！6位女星長短髮對比　IU初戀感滿滿、趙麗穎更顯老 先別急著買收納用品！「6個技巧」讓房間立刻整潔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面