情人節限定美妝登場！SK-II青春露買1送3、Bobbi Brown超萌愛心禮盒

▲許多美妝品牌都為了情人節推出限定美妝或禮盒包裝。

記者張毓容/台北報導 圖/品牌提供

每年2月的重點,最不能錯錯過就是充滿浪漫氛圍的情人節!各大美妝品牌除了推出情人節限定彩妝、香氛或包裝,更獻上客製化刻字、滿額贈或限定組合等各種超划算的優惠活動,像是SK-II就以最經典的青春露推出限定優惠禮盒;嬌蘭則是推出試香就能獲得香氛小禮,官網免費升級情人節限定包裝和客製化刻字服務等好康活動。

Bobbi Brown芭比波朗



2022冬季一上市就大受歡迎的「金緻緞光唇膏」,如絲緞般的微霧光澤和溫柔色選,讓人一擦上就能打造出溫柔啵啵美唇,尤其是#64琥珀奶茶、#04赤茶酒紅、#113琥珀咖啡等3款色選,更被稱為「溫柔告白色」,是男生看了也喜歡的約會色,情人節撩男妝必備。

▲Bobbi Brown 金緻緞光唇膏,NT$1,400。



Bobbi Brown也特別為情人節推出超可愛又實用的「愛心隨身鏡禮盒」,即日起~2/14活動期間,凡購買任2正貨唇彩,即可獲贈愛心隨身鏡+愛心禮盒包裝,超萌的粉色愛心禮盒,讓送的人有面子、收的人開心。

▲購買2支唇彩即可獲得超可愛「愛心隨身鏡禮盒」。

Guerlain嬌蘭



為迎接一年最浪漫的節日,嬌蘭於全台專櫃推出「BEE MY CRUSH花語蜜意 傳遞浪漫」活動,即日起至2/14活動期間,至嬌蘭全台百貨櫃點體驗香氛諮詢,並進入嬌蘭官方LINE帳號參加「花語占卜測驗」,即可憑結果截圖兌換專屬「情人節浪漫花語香氛禮」,包含「花草水語針管香水」X1、撒上占卜結果最合的花草水語香氣的「花語」小卡,以及撒上推薦搭配疊香(花草水與香氛)的情人節粉紅緞帶,一次就能帶回多款香氛。

▲到專櫃體驗香氛諮詢,就能獲得情人節香氛小禮。

此外,即日起凡於嬌蘭線上旗艦店下單,不限金額、無需加價即可享有「限量情人節粉紅緞帶包裝」。官網更提供獨家香水、唇膏彩殼客製化刻字服務,以及不須加價的個人化訊息小卡,送另一半或是趁機送禮給好姊妹都很適合。

▲於官網下單即可享有情人節限定包裝,還有獨家香水、唇膏彩殼刻字服務。

SK-II



SK-II今年特別為浪漫情人節打造精美搶眼的限定禮盒及包裝,並搭配超經典人氣商品「青春露」,推出「青春露情人節限定禮盒」,印有「LOVE YOU AS YOU ARE」字樣的愛你禮盒,內含青春露230ml+亮采化粧水30ml+全效活膚潔面乳20g+肌活能量活膚霜15g,相當於買青春露就送3小瓶及限定禮盒包裝。

▲SK-II 青春露情人節禮盒,NT$6,500。

此外,即日起,凡消費滿NT$2,900即可附贈「愛你精美包裝袋」乙個;消費滿NT$6,500,即可附贈「愛你精美禮盒」乙個。

▲消費滿額即可即可獲得情人節限定包裝袋或禮盒包裝。