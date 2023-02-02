情人節限定美妝登場！SK-II青春露買1送3、Bobbi Brown超萌愛心禮盒

▲許多美妝品牌都為了情人節推出限定美妝或禮盒包裝。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

每年2月的重點，最不能錯錯過就是充滿浪漫氛圍的情人節！各大美妝品牌除了推出情人節限定彩妝、香氛或包裝，更獻上客製化刻字、滿額贈或限定組合等各種超划算的優惠活動，像是SK-II就以最經典的青春露推出限定優惠禮盒；嬌蘭則是推出試香就能獲得香氛小禮，官網免費升級情人節限定包裝和客製化刻字服務等好康活動。

Bobbi Brown芭比波朗



2022冬季一上市就大受歡迎的「金緻緞光唇膏」，如絲緞般的微霧光澤和溫柔色選，讓人一擦上就能打造出溫柔啵啵美唇，尤其是#64琥珀奶茶、#04赤茶酒紅、#113琥珀咖啡等3款色選，更被稱為「溫柔告白色」，是男生看了也喜歡的約會色，情人節撩男妝必備。

▲Bobbi Brown 金緻緞光唇膏，NT$1,400。



Bobbi Brown也特別為情人節推出超可愛又實用的「愛心隨身鏡禮盒」，即日起～2/14活動期間，凡購買任2正貨唇彩，即可獲贈愛心隨身鏡＋愛心禮盒包裝，超萌的粉色愛心禮盒，讓送的人有面子、收的人開心。

▲購買2支唇彩即可獲得超可愛「愛心隨身鏡禮盒」。

Guerlain嬌蘭



為迎接一年最浪漫的節日，嬌蘭於全台專櫃推出「BEE MY CRUSH花語蜜意 傳遞浪漫」活動，即日起至2/14活動期間，至嬌蘭全台百貨櫃點體驗香氛諮詢，並進入嬌蘭官方LINE帳號參加「花語占卜測驗」，即可憑結果截圖兌換專屬「情人節浪漫花語香氛禮」，包含「花草水語針管香水」X1、撒上占卜結果最合的花草水語香氣的「花語」小卡，以及撒上推薦搭配疊香（花草水與香氛）的情人節粉紅緞帶，一次就能帶回多款香氛。

▲到專櫃體驗香氛諮詢，就能獲得情人節香氛小禮。

此外，即日起凡於嬌蘭線上旗艦店下單，不限金額、無需加價即可享有「限量情人節粉紅緞帶包裝」。官網更提供獨家香水、唇膏彩殼客製化刻字服務，以及不須加價的個人化訊息小卡，送另一半或是趁機送禮給好姊妹都很適合。

▲於官網下單即可享有情人節限定包裝，還有獨家香水、唇膏彩殼刻字服務。

SK-II



SK-II今年特別為浪漫情人節打造精美搶眼的限定禮盒及包裝，並搭配超經典人氣商品「青春露」，推出「青春露情人節限定禮盒」，印有「LOVE YOU AS YOU ARE」字樣的愛你禮盒，內含青春露230ml＋亮采化粧水30ml＋全效活膚潔面乳20g＋肌活能量活膚霜15g，相當於買青春露就送3小瓶及限定禮盒包裝。

▲SK-II 青春露情人節禮盒，NT$6,500。

此外，即日起，凡消費滿NT$2,900即可附贈「愛你精美包裝袋」乙個；消費滿NT$6,500，即可附贈「愛你精美禮盒」乙個。

▲消費滿額即可即可獲得情人節限定包裝袋或禮盒包裝。