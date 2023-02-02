LV把「幸運籤餅」變成老花手袋　JW ANDERSON青蛙拖鞋討論度爆表

實習記者黃麗頻／綜合報導

近年來，各大品牌齊推出各式特殊造型的手袋，繼去年超具話題性的「油漆罐手袋」，LV（Louis Vuitton，路易威登）此次推出童趣十足的「幸運籤餅手袋」；因「鴿子包」造成轟動的JW ANDERSON，在2023米蘭男裝周，以「青蛙造型雨鞋」再次博得觀眾目光，逗趣程度讓人嘆為觀止！

▲LV在2023春夏大秀推出「幸運籤餅」手袋，還原度超高！（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）

於LV 2023春夏大秀上亮相的「幸運籤餅」（Fortune Cookie）手袋，以小牛皮作為「餅乾」本體材質，搭配品牌經典Monogram老花壓花設計，及隨袋附一條「秘密訊息」，還原度百分百，不僅時髦還萌到天際；此外，每個手袋更附有PVC透明隨身袋，將其製成「餅乾外包裝」，能手拿也可作為手提包獨立使用，童趣十足極具收藏價值！

▲JW ANDERSON再次推出「擬真青蛙雨鞋」，獵奇程度讓人嘆為觀止！（圖／翻攝自JW ANDERSON官網）

繼2022秋冬大秀造成世界轟動的那位「鴿子」後，JW ANDERSON在2023米蘭男裝周，攜手英國雨鞋品牌Wellipets推出「青蛙造型雨鞋」，炯炯有神的大眼配上鮮艷無比的大紅唇，獵奇程度讓觀眾嘆為觀止，一亮相就掀起話題；值得注意的是，這雙「青蛙鞋」在哈利王子小時候就曾穿過長筒款式，JW ANDERSON盼望能藉此重拾那些歡樂回憶。