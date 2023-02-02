fb ig video ETtoday search mobile

LV把「幸運籤餅」變成老花手袋　JW ANDERSON青蛙拖鞋討論度爆表

>

實習記者黃麗頻／綜合報導

近年來，各大品牌齊推出各式特殊造型的手袋，繼去年超具話題性的「油漆罐手袋」，LV（Louis Vuitton，路易威登）此次推出童趣十足的「幸運籤餅手袋」；因「鴿子包」造成轟動的JW ANDERSON，在2023米蘭男裝周，以「青蛙造型雨鞋」再次博得觀眾目光，逗趣程度讓人嘆為觀止！

▲LV春夏「最新手袋」藏有秘密紙條。（圖／翻攝自官網）

▲LV春夏「最新手袋」藏有秘密紙條。（圖／翻攝自官網）

▲LV春夏「最新手袋」藏有秘密紙條。（圖／翻攝自官網）

▲LV在2023春夏大秀推出「幸運籤餅」手袋，還原度超高！（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）

於LV 2023春夏大秀上亮相的「幸運籤餅」（Fortune Cookie）手袋，以小牛皮作為「餅乾」本體材質，搭配品牌經典Monogram老花壓花設計，及隨袋附一條「秘密訊息」，還原度百分百，不僅時髦還萌到天際；此外，每個手袋更附有PVC透明隨身袋，將其製成「餅乾外包裝」，能手拿也可作為手提包獨立使用，童趣十足極具收藏價值！

▲LV春夏「最新手袋」藏有秘密紙條。（圖／翻攝自官網）

▲LV春夏「最新手袋」藏有秘密紙條。（圖／翻攝自官網）

▲JW ANDERSON再次推出「擬真青蛙雨鞋」，獵奇程度讓人嘆為觀止！（圖／翻攝自JW ANDERSON官網）

繼2022秋冬大秀造成世界轟動的那位「鴿子」後，JW ANDERSON在2023米蘭男裝周，攜手英國雨鞋品牌Wellipets推出「青蛙造型雨鞋」，炯炯有神的大眼配上鮮艷無比的大紅唇，獵奇程度讓觀眾嘆為觀止，一亮相就掀起話題；值得注意的是，這雙「青蛙鞋」在哈利王子小時候就曾穿過長筒款式，JW ANDERSON盼望能藉此重拾那些歡樂回憶。

►Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」

►LOEWE與《霍爾》聯名今2／2開賣！超Q城堡包、卡西法蠟燭必搶

關鍵字：

LOUIS VUITTON, Fortune Cookie, JW ANDERSON, LV 2023春夏大秀, 青蛙拖鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！　第一名自找麻煩，旁人超有壓力

「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！　第一名自找麻煩，旁人超有壓力

「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

BLACKPINK全員熱愛「行李箱小車車」　Lisa玩瘋差點摔車！

BLACKPINK全員熱愛「行李箱小車車」　Lisa玩瘋差點摔車！

孔曉振42歲依舊零贅肉！瘦身秘訣公開　一天吃6餐維持逆天好身材 星巴克1／31起「連續15天買一送一」來了！　手機滑1分鐘爽賺一杯 小心5大因素讓你「痘痘長不停」！　太常洗臉、愛喝牛奶都中 在他身邊感覺舒服！「5個徵兆」說明正處於戀愛最佳狀態 TWICE「櫻花妹三人組」高顏值登封！　Sana穿迷你裙露超狂S曲線 韓韶禧、車銀優神顏組合拍廣告！「平價衣穿成精品」超甜互動嗨翻 Jessica「挖腰串珠裙」罕曬火辣身材　引來王心凌大讚：So Sexy

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面